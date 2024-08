Itt nyílik a legújabb JYSK-áruház Magyarországon: óriási nyitási akcióval várják a vásárlókat

Rendszeresek az üzletnyitások a JYSK kiskereskedelmi üzletláncnál, a vállalat a 2023/2024-es pénzügyi évben már négy új áruházat nyitott Magyarországon – Szarvason, Kispesten, Bicskén és Várpalotán. Augusztus 28-án pedig újabb üzlet nyitja meg a kapuit: hazánk 99. JYSK áruházát Budapesten, a Váci úti TESCO-ban adják át. A nyitások mellett a régebbi üzletek is folyamatosan megújulnak, globálisan több mint 3300 áruház fog 2024 végére a JYSK új, fenntarthatósági és hatékonysági koncepciója szerint működni.

Tovább terjeszkedik a JYSK Magyarországon, augusztus végén hazánkban újabb áruház nyitja meg a kapuit. A budapesti váci úti egységgel együtt már 99 áruházzal rendelkezik a vállalat az országban. Év elején Várpalotán, illetve Bicskén nyílt áruház, tavaly novemberben pedig Kispesten és Szarvason adtak át egy-egy új üzletet.

„2024 végéig még további két áruház nyitását tervezzük, ezzel még inkább lefedve az egész országot JYSK üzletekkel. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy mind a fővárosban, mind pedig vidéken elérhető közelségben legyünk a vásárlóink számára. Éppen ezért a terjeszkedés és üzletnyitások során igyekszünk mindig szem előtt tartani, hogy melyek azok a területek, ahol hiánypótló lehet egy új JYSK áruház megnyitása” – mondta Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős country directora.

Fenntarthatósági koncepció alapján alakítják ki az új üzleteket

Az új áruházak kialakításánál kiemelt figyelmet fordít a JYSK a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Az úgynevezett 3.0-ás koncepciónak a része többek között egy olyan világítási rendszer beszerelése, melyet szakaszosan, három ütemben lehet felkapcsolni. Ennek köszönhetően az áruházak világításának energiafogyasztása legalább 25 százalékkal csökkenthető. Az energiahatékonyságot továbbá az is segíti, hogy az izzókat LED-ekre cserélik, és ahol lehet, mozgásérzékelőket szerelnek fel.

Az új koncepció jegyében az üzletek kialakítása és berendezése is változik. A közel ezer négyzetméteres új, Váci úti áruházban 3 bemutató-szoba segíti a bútorok közötti eligazodást, valamint külön matrac-stúdió is található, ahol a vásárlók nem csupán kipróbálhatják a termékeket, de szakszerű tanácsokat is kaphatnak a JYSK szakértőitől. Az új üzletben a dekorációs kellékek és a kiegészítők is nagyobb teret kaptak, melyek szezonálisan frissülnek.

2024 év végéig a vállalat minden áruháza, világszerte több mint 3300 egység megújul. Magyarországon augusztus 28-án megújulva nyitja meg újra kapuit az Orosházi és a Dunaújvárosi JYSK áruház,októberben pedig a budapesti Récsei Centerben, illetve Veszprémben újul meg a JYSK egy-egy áruháza, immár az új koncepció szerint átátalakítva.

Az áruházlánc az új üzlet megnyitója apropóján a nyitás napján az akciók mellett ajándékkal is várja a látogatókat. A nyitás napján az első 300 vásárló –, aki legalább 10 000 Ft értékben vásárol – egy Billerbeck törölközőt, és minden vásárló egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba.