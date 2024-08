A kötelező akciók kivezetéséről vallott a magyar Spar vezére: erre készülhetnek a vásárlók

A kormány nemrég kivezette a kötelező akciózást. A SPAR azonban továbbra is olyan kedvezményekkel rukkol elő, amelyek megbízható árelőnyt jelentenek a vásárlók számára, hiszen hétről-hétre stabilan ezernél is több termék érhető el a kínálatban kedvező áron – erről tájékoztatta első kézből a Pénzcentrumot Heiszler Gabriella, az üzletlánc elnök-ügyvezető igazgatója.

„Vevőink az elmúlt évtizedekben már megszokhatták, hogy egyetlen napra sem hagyjuk őket akciók nélkül, hiszen ezzel segíthetünk nekik abban, hogy a vásárlásaikat előre meg tudják tervezni, és jó ár-érték arányban vehessék meg akár az alapvető élelmiszereket, akár a vegyi árukat. Érzékelhetően megnő a forgalom a SPAR szupermarketekben, az INTERSPAR hipermarketekben, a franchise-partnereinknél, valamint az online shopban, amikor csütörtökönként megújulnak akcióink” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója.

Heiszler Gabriella szerint a hazai üzletlánc a kormány által korábban bevezetett kötelező akciókat is messze túlteljesítette az elmúlt egy év során, hiszen számos árucikknél az előírtnál jóval nagyobb árkedvezményt biztosított, s termékcsoportonként nem csak egy, hanem több terméket is bevont az akciókba. Ezzel párhuzamosan pedig a SPAR folyamatosan fenntartotta a fogyasztók által már ismert és kedvelt kedvezményeket, kupon- és hűségakciókat, pénztárcabarát megoldásokkal ösztönözve a takarékos bevásárlást.

A vállalatvezető szerint jó hír, hogy ezután is folytatódnak a SPAR árcsökkentő akciói: az áruházakban továbbra is elérhető közel 1000 piros árcímkés termék. Ezek körét hetente változtatja a cég, így mindig újabb és újabb árucikkeket tesznek még vonzóbbá. Az INTERSPAR hipermarketekben 1600, a SPAR szupermarketekben pedig 400 sárga címkés, csökkentett árú termék segít a spórolásban, a MY SPAR applikációban elérhető kedvezmények pedig további pénztárcabarát megoldásokat kínálnak.

Heiszler Gabriella hozzátette: a hetente megújuló „Hihetetlen akciók, szuper árak” akció keretében különösen odafigyelnek arra, hogy olyan, alapvetőnek számító élelmiszerek ára is jelentősen alacsonyabb legyen, amelyekből rendszerint sokat vásárolnak a vevők. 2024. augusztus 22. és 28. között például ennek jegyében a vöröshagyma árát 60%-kal csökkentik, de kiszereléstől függően 350-450 forinttal olcsóbb lesz a magyar vásárlók által kedvelt sertéslapocka kilogrammonkénti ára is – közölték.

Van, ahol jól jön a segítség

A Pénzcentrum legutóbbi inflációs elemzéséből kiderült, hogy egy hónap leforgása alatt valósággal kilőtt a finomliszt, a tartós tej, de a kristálycukor ára is. Ez a nagymértékű drágulás ráadásul egy az egyben egybeesett a kötelező akciók júliusi kivezetésével. A vásárlók tehát joggal érezhetik, lenne hol akciózniuk a boltokban.

A Spar esete ráadásul azért is különleges, mert az utóbbi időben jócskán összerúgták a port a kormánnyal. A vita leginkább az üzletlánc hazai eladása körül zajlott, nem mentesen attól, hogy a Spar az Európai Bizottsághoz fordult a különadó mértéke miatt.

(Címlapkép - Róka Dániel, MTI/MTVA)

