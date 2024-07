Kiszivárgott: rengeteg embert küldhetnek el a gigacég magyarországi részéről

Az eMAG a nyár végén (augusztus 31-ei dátummal) leépítést tervez Magyarországon, hogy ezt követően ősz végéig (október 31-ig) egy kisebb hazai csapat feleljen a webshop Marketplace részéért - tudta meg kereskedelmi forrásokból a 24.hu. A társaság a lap megkeresésére nem cáfolta az információt és központosításról beszélt.

A portál kérdésére, hogy valóban elbocsátást terveznek-e Magyarországon, a kereskedelmi óriás azt írta: "az eMAG továbbra is dedikált helyi csapattal folytatja működését Magyarországon, kihasználva a több mint 56 ezer eladót befogadó regionális piacterek növekedését a délkelet-európai régióban.

Mivel az eMAG elsődleges növekedési fókuszát a Marketplace-ekben látja, a vállalat a kereskedelmi és a vonatkozó támogatási tevékenységeit központosítja.

„Ez a központosítás megerősíti, hogy az eMAG továbbra is versenyképes ajánlatokat kínálhasson ügyfeleinek, üzleti tevékenysége pedig hosszú távon fenntartható maradjon Magyarországon és az egész régióban a regionális hatékonyság és a folyamatos beruházások kihasználásával” – olvasható az eMAG válaszában. Hozzátették: a Marketplace-hez kapcsolódó tevékenységeket és a helyi kezdeményezéseket továbbra is budapesti irodából, helyben kezelik, a potenciális Marketplace partnerek felkutatására, illetve a magyar vállalkozók támogatására összpontosítva.

Az újabb megkeresésre a társaság azt írta a lapnak, hogy "a regionális piactérré való átalakulásunk részeként továbbra is jelentős méretű csapattal folytatjuk magyarországi tevékenységünket".

Ebben a válaszban közvetetten már elismerik, hogy tulajdonképpen lehetnek elbocsátások.

Bár konkrét számokat nem áll módunkbbn megosztani, azt elmondhatjuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mostani változtatások az állományunkra a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolja.

Az átmenetben minden alkalmazottnak támogatást nyújtanak, a válaszból továbbá az is kiderül, hogy a dunaharaszti logisztikai komplexumot továbbra is működtetik, a magyar piac kiszolgálása így akár innen, akár más raktárakból is megtörténhet.

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy Magyarország legismertebb és legnagyobb webáruháza továbbra is az eMAG, míg a második legismertebb és legnagyobb online kereskedő stabilan az Alza.hu. A két legnagyobb webpláza ráadásul 2023-ban sokat közeledett egymáshoz. 2023-ban a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma bruttó 542,5 milliárd forint volt, ami 4%-os csökkenés a 2022-es évhez képest.

Az eMAG 2019 márciusában jelentette be, hogy összeolvad a magyarországi e-kereskedelem másik meghatározó szereplőjével, az Extreme Digitallal. A fúzióval egy több mint 800 dolgozót foglalkoztató, 125 milliárd forint nettó árbevételű vállalat (az Extreme Digital-eMAG Kft.) jött létre a magyar piacon, a cél ennek megháromszorozása öt éven belül. Az eMAG magyarországi leányvállalata online kereskedőből hibrid modellre váltott: online áruháza mellett Magyarországon 12 szaküzlettel van jelen a márka, országszerte közel 700 helyszínen pedig az eMAG easybox csomagautomatákban teszi lehetővé a normál méretű termékek átvételét.