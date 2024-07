Óriási dobással rukkolt elő a Nespresso: ilyen, lényegesen olcsóbb kávégépeket kezdenek árulni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon is elindult a Nespresso RELOVE programja, amelynek köszönhetően a fogyasztók már korábban használatban lévő, gondosan felújított kávégépeket is megvásárolhatnak a környezettudatosság jegyében. A kávégépek felújítása fontos fenntarthatósági lépés a cég számára, hiszen a kávégépek ezzel egy második esélyt kapnak, és ezáltal hosszabb ideig maradhatnak használatban. Egy kávégép felújítása ráadásul átlagosan kevesebb erőforrást is igényel, mint egy új gyártása.

A vállalathoz visszajuttatott RELOVE gépek egy szigorú szempontrendszerre épülő ellenőrzést követően kapnak új esélyt: a márka képzett technikusai gondosan átvizsgálják a kávégépeket – az alkatrészeket szükség esetén kicserélik vagy megjavítják –, majd alaposan megtisztítják, fertőtlenítik, letesztelik, és végül újracsomagolják, ezáltal új életet adnak a készülékeknek. Minden egyes RELOVE kávégépet a cég minőségbiztosításának megfelelően bocsátanak újra forgalomba, az új modelleknél megszokott kétéves garanciával, ám kedvezőbb áron. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A RELOVE programot már több országban sikeresen működtetjük, és most örömmel hoztuk el a hazai vásárlóinknak is felújított kávégépeinket, melyek ugyanazt a kiváló minőségű kávéélményt nyújtják, mint az új gépeink – mondta el Rezsdovics Kata, a Nespresso magyarországi marketingvezetője, aki hozzátette, hogy a RELOVE program a Nespresso The Positive Cup elnevezésű fenntarthatósági stratégiájával összhangban, öt kiemelt terület közül a körforgásos szemlélet elterjesztését hivatott előmozdítani.

Címlapkép: Getty Images

