Brutális húsvéti leárazást villant a PENNY: mit lép erre az Aldi, Lidl, Spar?

A PENNY Magyarország március 21. és március 28. közötti heti akciójában most akár 40%-kal olcsóbban is megvásárolhatja az ünnepi menü hozzávalóit.

Számtalan termék árát a tavalyi évhez képest is csökkentette a PENNY. A húsvétkor elengedhetetlen sonka, egyéb friss húsfélék, zöldségek, édességek és szószok ára is alacsonyabb az elmúlt évhez képest. Emellett szerepelnek a húsvéti akcióban mentes és bio élelmiszerek, valamint üdítők, alkoholos italok, sütemények, csokoládék, állateledelek, tejtermékek és tisztítószerek is.

Az üreges és töltött csokinyulak és -tojások alapízek mellett különleges, például mangós vagy banános-karamellás ízesítésben is elérhetőek lesznek. Emellett pedig a kész sütemények is ott lesznek a polcokon. Természetesen a PENNY azokra a vásárlókra is gondol, akik otthon készítik el a húsvéti finomságokat; az ünnep előtti online akciós újságokban tematikus gasztro tippekkel jelentkezik az üzletlánc.

Ahogy az év minden napján, úgy az ünnepek alatt is igyekszünk támogatni vásárlóinkat az egészségesebb és gazdaságosabb döntések meghozatalában. Ezúttal is az adott szezonnak megfelelő ajánlatokkal készültünk, tehát a hagyományos húsvéti fogások alapanyagainak árát is csökkentettük

– fogalmazott Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.