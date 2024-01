Áll a bál a magyar boltokban: nem kérnek a vásárlók a szuperdrága tojásokból, ezt keresik inkább

Jócskán bezuhant Magyarországon a tojásfogyasztás, de emellett gázból is jócskán kevesebbet használtak a magyarok 2023 decemberében, mint az azt megelőző év azonos hónapjában. Előbbi súlyos visszaesését inkább a szuperdrágulás, utóbbiét viszont az elszálló rezsiárak mellett/helyett inkább az magyarázza, hogy az átlagosnál jóval melegebb decemberen vagyunk túl. Ehhez képest a magyarok brutálisan megnyomták az elmúlt év utolsó hónapjában a repülést, de sokkal többet vásároltak a hobbiállatok és a tartásukkal kapcsolatos termékekből is. Kifejezetten érdekes az is, hogy lábbeli, illetve háztartási gépeket, készülékeket is többet javíttattak.

Bár 2023 decemberére a fogyasztói árak éves alapon már „csak” 5,5 százalékkal voltak magasabbak, azért a teljes egész múlt évet nézve a magyarországi infláció történelmi magasságokba tört, így 2022-höz képest átlagosan 17,6 százalékkal lett minden drágább. Ez pedig nagyon durván meg is látszott az emberek fogyasztásán: igaz ugyan, hogy 2023 utolsó hónapjában 5,5 százalékkal emelkedett a megvásárolt termékek mennyisége, viszont bizonyos szegmensekben őrülten lentebb adtak a magyarok. No persze, megint másból pedig brutálisan bevásároltak.

A legfrissebb statisztikák alapján ezúttal azt fogjuk megvizsgálni, hogy a tavalyi év utolsó hónapjában hogyan alakultak a magyarok fogyasztási szokásai. Miről kénytelenek inkább lemondani a magas árak miatt, és mi az amire viszont sokkal többet fordítanak akár még a magasabb árcédulák ellenére is. Elől járóban annyit, hogy a rezsin és bizonyos élelmiszerekkel kapcsolatban igencsak behúzták a kéziféket a magyarok, viszont olyan luxust, mint a légi utazást vagy éppen a kis kedvencekre való költést igencsak megtolták.

Tej, tojás, áram, gáz = LUXUS

A legfrissebb hazai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy 2023 decemberében a magyarok sokkal kevesebb gázt, illetve összevonva sokkal kevesebb villamosenergiát/gázt/és egyéb tüzelőanyagokat fogyasztottak, mint 2022-ben. Gázból egészen meghökkentő a csökkenés, majdnem a 2022-es decemberi fogyasztás harmadával kevesebb fogyott, de összességében a tüzelőanyagokból is 14 százalékkal kisebb volt 2023 decemberében a fogyasztás, mint 2022 azonos időszakában.

A számokból kiolvashatjuk azt is, hogy a fűtésen túl a magyarok jócskán lemondtak a tejről, sajtról és tojásról is, de bőven kevesebbszer vettek igénybe kötöttpályás személyszállítási szolgáltatásokat, valamint olajból és más zsiradékból is kevesebbet vásároltak. Ugyancsak bőven kevesebb autót vettek, de telefonból és egyéb járműből is kevesebb fogyott. Ezzel párhuzamosan nem meglepő az sem, hogy bizony benzinből is igyekeztek spórolni az emberek.

Mindezeken felül a magyarok átlagosan kevesebbet vásároltak számítógépeket, hang és képfelvételeket, de azért kevesebb jutott kenyérre és más jellegű pékárukra is. Ugyancsak kevesebb fogyott szőnyegekből és más padlóburkoló anyagokból, de azért valamelyest csökkent a szilárd tüzelőanyagok megvásárolt mennyisége is. Érdekesség ugyanakkor, hogy ugyanígy év/év alapon vizsgáljuk a fogyasztásban leginkább érintett termékek éves árváltozását, úgy mint például a tojásét, a tejét, a sajtét vagy akár az étolajét, a vajét, a zsírét, de még a kenyérét is, akkor azt mondhatjuk

ezeknek a termékeknek 2022 decembere és 2023 decembere között igazából csökkent az áruk.

Igen ám, de ez csak látszólag ellentmondás, a valóságban nem az. A történet itt igazából annyi, hogy ezeknek a termékeknek ténylegesen a falig elment az áruk, sőt még annál is tovább, és a magyar vásárlók egyszerűen durván lemondtak róluk. Ez természetesen nagyfokú keresletcsökkenéssel járt, ami idővel mindig árcsökkenéshez vezet. Igazából ezt a közgazdasági mechanikát látjuk itt is. Ezek a termékek tehát annyira drágák lettek az elmúlt években, hogy a magyarok inkább más termékek után néztek.

Ugyanígy a fűtéshez használt energiaforrások helyzete is különleges. Azt ugyanis az árakon felül nagyon nagy mértékben befolyásolja az is, hogy milyen idő van télen. Márpedig 2023 decembere meglepően meleg időt hozott. A HungaroMet adatai szerint a tavalyi év decemberének középhőmérséklete országos átlagban 2,7 Celsius-fok volt, ami 2,2 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. Igaz, a hónap első harmada még a szokásosnál is hidegebb volt, de december második fele már rendkívül enyhe időt hozott.

Nemcsoda tehát, hogy például a vezetékes gáz felhasználása majd 28 százalékkal esett vissza, de tűzifából is némileg kevesebbet vásároltak az emberek. Mindent egybevetve elmondható tehát, hogyha a fogyasztásról van szó, akkor összességében 2023 végére a meredeken csökkenő infláció azért pozitív hatással volt az emberek vásárlási kedvére. Olyannyira igaz ez, hogy azért az általunk vizsgált teljes, majd 150 elemet tartalmazó listából azért jóval több azoknak a termékeknek a száma, amiből az év végére jócskán többet vásároltak a magyarok, mint tették azt 2022 decemberében.

Válság ide vagy oda, jócskán bevásároltak a magyarok

Ahogy azt az eddigi elemzésünkben írtuk, miközben bizonyos termékek fogyasztása igencsak bezuhant 2023 decemberére, addig sokkal több termékből vásároltak a magyarok nagyobb mennyiséget. A lista ilyen értelembe vett éllovasa, így a nagy nyertese is egyértelműen a légi személyszállítás. Itt 48 százalékkal nőtt az átlagos fogyasztás aránya. De ugyancsak berobbantották a magyarok a hobbiállatok és a tartásukkal kapcsolatos termékek vásárlását is, ez is majd 23 százalékkal nőtt átlagosan. És ugyancsak 20 százalékkal emelkedett a postai szolgálatatások igénybevétele is.

Ezzel párhuzamosan jócskán többet, majd 20 százalékkal többet költöttek a magyarok szerencsejátékra is, de 18,3 százalékkal növekedett a cukor, lekvár, méz, csokoládés és cukorka fogyasztása is. De 15 százalékos növekedésen ment át az újság, folyóirat, a kulturális szolgáltatások, a jármű- és közlekedés-biztosítása is, miközben a magyarok magasabb arányba vettek igénybe fekvőbeteg-ellátást és szociális ellátást is.

Az adatokat vizsgálva kifejezetten érdekes az is, hogy 15,6, illetve 15,4 százalékkal nőtt a háztartási gépek és készülékek javítása valamint a lábbelik javításának is a fogyasztása. Ez pedig azt jelezheti, hogy a gazdasági nehézségekre válaszolva sokan dönthetnek úgy, hogy inkább megjavíttatják meghibásodott tárgyaikat, mintsem hogy újat vegyenek.