Elképesztő akciót robbantott a Penny: megduplázza a kedvezményes termékek körét a diszkontlánc

Újabb 20 termékkategóriára biztosít extra kedvezményt a PENNY. A kötelező 20 kategóriát kiegészítve további 20 árucsoportra terjeszti ki akcióit az üzletlánc. A négy héten át tartó, hetente frissülő akció során többek között tisztítószerekkel, háztartási papírárukkal, fagylalttal és nassolnivalókkal egészül ki az akciós termékek választéka.

A vállalat olyan kategóriákra is kiterjeszti az akár 30 százalékos akcióját üzleteiben, amelyek nem tartoznak a kötelezően előírt termékcsoportok közé. A vásárlók így összesen már 40 árucsoportban találhatnak kedvező ajánlatokat, amelybe az alapvető és legkedveltebb élelmiszerek mellett most például a tisztítószerek, a háztartási papíráruk, a konzervek, fagylaltok, sós és édes snackek és a nassolnivalók is éppúgy beletartoznak.

Ráadásul az üzletlánc hűségprogramjába regisztrálókra további, havi 150 kedvezményes ajánlat vár a vállalat mind a 229 magyarországi üzletében. Ezen felül a törzsvásárlói program számos további előnyt kínál, amely MYPENNY kuponokat és extra hűségpontokat is biztosít. Mindezeken felül az új belépőknek egyszeri, 1000 forintos kedvezmény jár, a születésnapos vásárlóknak pedig 10 százalékos kuponnal kedveskedik az üzletlánc a hűségkártya használatakor.

A vállalat mostantól négy héten keresztül újabb 20 kategóriával bővítjük a kedvezményt kínáló árucikkinek körét, ezek esetében legalább 30 százalék kedvezményt biztosítanak, és továbbra is havonta ezer terméket kínálnak jelentős árleszállítással, ezzel is segítve a hazai családokat” – mondta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.