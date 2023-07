Ez lehet a jövő legnépszerűbb magyar édessége: nagy retró klasszikus térhet vissza a polcokra

A felmelegedési hullám átrendezi az édesipart is, a legsikerebb termékkategóriákká a jégkrém, illetve a keksz és az ostya válik - hangzott el a Magyar Édességgyártók Szövetsége által szervezett sajtótájékoztatón az ostya és hozzá kapcsolódó termékkategóriáról. Sánta Sándor, a szövetség elnöke elmondta, hogy az ostyák sikerének hátterében nemcsak az éghajlatváltozás, hanem az egészséges táplálkozás előretörése, eltárolhatóság áll. Az ostyainnováció is folytatódik, de megvan a tradícionális termékek iránti igény. A klasszikus nápolyik, tölcsérek, ostyarudak továbbra is piacvezető szerepben vannak.

Sánta Sándor bevezetőjében elmondta, hogy egyre több a vegán és mentes verzió, prémium összetevős termékek, teljes kiőrlésű termékek, alternatív összetevők egyre népszerűbbek. Olyan újdonságok is megjelentek a piacon, mint például a nápolyi torta, nápolyi trüffel, vagy a fagylaltszendvics.

Az EPR díjak és a NETA adminisztráció növekedés hátrányosan érinti az édesipari cégeket. Az extra adók és forgalomcsökkenés is nehézséget jelent, és természetesen ez az ágazat is küzd a munkaerőhiánnyal. A cukoráremelkedés áthúzódó hatása még az idei évben is érezhetők maradtak. Bíznak az alapanyagárak mérséklődésében, illetve a kereslet visszaépülésében a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke szerint.

Sárközi Márton a Bakery World Kft. képviseletében elmondta, hogy egyik fő termékük ebben a kategóriában a fagylalt ostyák (tölcsérek, kelyhek, lapok), natúr, mártott és töltött ostyarudak, spekuláciusz kekszek és a belga gofrik. Említette az Utast Ellátó termékeit is amelyeknél kifejezetten a retro édességek újraalkotása volt a cél, hamarosan több nagy klasszikussal is újra találkozhatunk.

Hullmann Viktória az Urban Édesipari Kft. kereskedelmi igazgatója is arról számolt be, hogy egyszerre próbálnak megfelelni az új igányeknek és folyamatosan fejlesztenek. Ugyanakkor belátták azt is, hogy a vödrös kiszerelés népszerűsége továbbra is tartja magát, ezért az ilyen vásárlói igények felé is nyitniuk kellett a csomagolás terén.

Nagyidai Krisztina a Mondelez Hungária márkamenedzsere arról beszélt, hogy a szeletes harapnivalókon belül 40 százalékot tesznek ki az ostyaszeletek. Az ostyatermékeknél azt tapasztalták, hogy kevésbé hat rá a szezonálitás hatás - mint pl. a táblás csokoládékra. Az ostyaszeleteket impulzustermékeknek nevezte, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a kiszerelésre, csomagolásra.

Címlapkép: Fortepan / Péterffy István