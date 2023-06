Itt a hivatalos lista: ezekben az üzletekben jelentett be új árfelezést a PENNY

Újabb PENNY üzletekkel bővül azon egységek sora, ahol elérhető a Munch szolgáltatása. Így a termékek eredeti értékéhez képest legalább 50 százalékos kedvezménnyel érhetők el.

Június 26-tól újabb 11 budapesti és egy gyáli PENNY-üzlettel bővül azon egységek sora, ahol elérhető a Munch szolgáltatása - jelentette be a boltlánc. Az elmúlt több mint két hónapban háromféle munch csomagból választhattak a vásárlók, akik 50 százalékos kedvezménnyel juthattak meglepetés ételcsomagokhoz.

A már meglévő, Lehel téri és a József körúti üzletek mellé a következő egységek csatlakoznak:

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 41-43.

1042 Budapest, Rózsa utca 20-22.

1068 Budapest, Király utca 82.

1076 Budapest, Garay tér 20.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 41.

1102 Budapest, Kolozsvári utca 55.

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 23.

1133 Budapest, Véső utca 11.

1135 Budapest, Jász utca 105.

1152 Budapest, Régi Fóti út 66-68.

1196 Budapest, Üllői út 266.

2360 Gyál, Kőrösi utca – Mátyás Király utca

A kínálatban továbbra is szerepelnek majd zöldség-gyümölcs és vegyes meglepetés összeállítások is, amelyek a termékek eredeti értékéhez képest legalább 50 százalékos kedvezménnyel érhetők el. Így ezek megvásárlásával nem csupán az ételpazarlás ellen tehetnek a vásárlók, de jelentős összegeket is megtakaríthatnak a bevásárlás során.