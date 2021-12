Észrevétlenül csapolják a gyerekek pénztárcáját: megkopasztják őket, és még élvezik is

Mik azok a mikrotranzakciók? Mire valók? Mik a veszélyei? Mire lehetnek jók? - ezekre a kérdésekre ad választ egy az online játékokról készített összeállítás. Többek között érdemes lehet egy keretösszeget meghatároznia a szülőknek, például a zsebpénz terhére, így a gyerekek tudatosabban “vásárolnak” majd a játék során és tisztában lesznek azzal, hogy korlátai vannak a pénzköltésnek.

Új piacot teremtettek az elektronikus pénzforgatagban a világszerte népszerű online és okostelefonos játékok, mint például a Fortnite vagy a Star Wars Battlefront 2. Ezeknél a játékoknál ugyanis újabb pályákat, kiegészítőket, jutalmakat vásárolhatnak a játékosok az úgynevezett mikrotranzakciókkal. Ez a gyakorlatban kártyás vásárlást jelent, de azok összege minimális, 1-2 ezer forint alatti, gyakorta alig pár száz forintos kiadást jelent. A játékfejlesztők azért indultak el ezen az úton, mert egy-egy programért csak egy alkalommal fizetnek a felhasználók. A játék során megvásárolható kiegészítők, aktiválható pályák által viszont folyamatos bevételhez juthatnak - írja a K&H elemzése.

A mikrotranzakciók ma már széles körben elterjedtek, és olyan - a legkisebbek körében is népszerű - játékokba is bekerültek, mint például a Minecraft. Sok szülő vásárol karácsonyra online játékot a gyermekének, miközben ezeknek is vannak veszélyei, kockázatai. Például lehetnek olyan játékok, amelyeknél nem lehet pontosan tudni, hogy a felkínált kiegészítő “csomag” valójában mit tartalmaz: másként fogalmazva nem tudni előre, hogy előrébb jutunk-e a játékban a vásárlás segítségével (loot box). Szintén kockázatot jelent, ha gyakorlatilag korlátlan keretet ad a szülő a játékhoz, akkor fék nélküli költekezésbe kezdhet a gyerek.

Ugyanakkor körültekintő hozzáállással a mikrotranzakciók segítségével komoly pénzügyi tudatosságra ösztönözhetőek a kisebbek is.