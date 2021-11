A mostani kenyérár-drágulás csak a kezdet: ennél még sokkal brutálisabb áremelkedés jön

Drasztikus áremelkedési folyamat kezdődött a tőzsdén kereskedett élelmiszerek piacán, így a búza, kukorica árában is szinte duplázódást látni – írja az Infostart.

Az InfoRádióban Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy tonnánként 40-50 ezer forint helyett ma már 90 ezer forint felett jár az ár, és a drágulás természetesen megjelenik a liszt, és ebből következően a kenyér árában is. A szakember szerint a drágulásnak több összetevője van. Ilyen például az energiaválság, a Covid okozta gazdasági változások, illetve az aktuális nyersanyagpiaci szuperciklus. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az árak tartósan, akár egy évtizeden is túlnyúlóan is emelkednek.

Hollósi arról beszélt, hogy a malmok 40 százalékkal emelhetik a liszt átadási árát januártól, de szerinte a boltok polcain összességében ennél kisebb, 10-15 százalékos drágulás jöhet. A szakember szerint az a legnagyobb baj, hogy

a modern élelmiszer-gazdaság még nem nézett szembe olyan helyzettel, hogy rövid idő alatt az ár minden komponense egyszerre emelkedjen ekkorát, az energia, a munka, a hozzáférés, az olajár, az anyagár.