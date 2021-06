Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a Meki vásárlói: ez mától nincs a hazai gyorséttermekben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hazai McDonald’s a korábbi bejelentésének megfelelően, a műanyagmentesítés jegyében mától, azaz június 25-től minden hazai egységéből kivonja az egyszerhasználatos műanyag szívószálakat, evőeszközöket és az italos poharakat fedő műanyag tetőket. Ezeket mostantól papír szívószálak, fa evőeszközök és rost alapú pohártetők váltják ki. Az új eszközök fejlesztésénél és a folyamatok kialakításánál a vállalat arra is törekedett, hogy a fenntartható alternatívákból is kevesebbre legyen szükség. A kés nélkül is könnyen elfogyasztható salátával vagy a szívószálhasználatot kiváltó, visszazárható ivócsőrös pohártetővel célja, hogy tovább csökkentse az éttermekben keletkező hulladék mennyiségét.

A mai nappal lezajló váltás egy évre vetítve közel 46 millió darab műanyag szívószál, több mint 11 millió darab műanyag kanál, valamint 2 millió darab műanyag villa és kés eltűnését jelenti. További több millió darab plasztik csomagolóanyagot és hulladékot von ki a rendszerből az, hogy a szívószálakkal egy időben a hálózat búcsút mond a műanyag személyzetis poharaknak is, ősszel pedig a Super McFreeze és McFreeze termékek plasztik poharaitól szabadul meg, a 2023 januárjától életbe lépő törvényi tiltást megelőzve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A poharas üdítő italokat mától visszazárható ivócsőrös papír tetővel, szívószál nélkül kínálják. A rost tetőn kialakított ivócsőr segítségével az ital szívószál nélkül is könnyen elfogyasztható. A saláták esetében is van változás: mostantól kést nem, csak új favillát kapnak majd a vásárlók. A Ropogós csirkés salátához, valamint a Sült csirkés salátához a húst falatkákra szeletelik, így kés használata nélkül is könnyen elfogyaszthatók. Amennyiben a vendégek mégis ragaszkodnának a szívószál, vagy a kés használatához, papírszívószálat vagy további evőeszközöket térítés ellenében tudnak vásárolni. A váltás eredményeként az éttermekben elkészített termékekhez felhasznált csomagolások 99%-a megújuló, újrahasznosított vagy harmadik fél által tanúsított, fenntartható forrásból fog származni. Az étteremlánc az átállásra éves szinten összesen 800 millió forintot költ. Mindez jól illeszkedik a McDonald’s hosszú évek óta tartó törekvéseibe: A hulladékgyűjtés több mint 20 éve szelektíven zajlik minden hazai McDonald’s egységben, a hálózat így több mint 80%-ban hasznosítja újra az éttermekben keletkezett hulladékot. A visszagyűjtött papír, a karton és a PE (polietilén) fólia anyagában hasznosulnak, a konyhán keletkező évi közel 600 tonna használt sütőolajból – amely hazai napraforgóból és repcéből készül – biodízelt állítanak elő, az élelmiszerhulladékot, ill. -selejtet pedig biogázüzemben, elektromos áram és hőenergia termelésére használják fel. Ez nem minden, hiszen 2016 óta a hazai éttermek a rost alapú csomagolóanyagok 100%-át megújuló, újrahasznosított vagy tanúsított, fenntartható forrásokból szerzik be.

Címlapkép: Getty Images

