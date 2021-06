30 éves a SPAR Magyarországon: mutatjuk, hogy nézett ki az első üzlet

A SPAR Magyarország 30 évvel ezelőtt, Tatán nyitotta meg első üzletét. Az első évben ötvenen dolgoztak a vállalatnál, mostanra ez a szám megközelíti a 13 ezer főt, ezzel Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójának számít, a munkavállalók 43%-a pedig már több mint hét éve dolgozik a cégnél. Utánajártunk, mik jelentették az elmúlt három évtizedben a legnagyobb kihívást a vállalat számára, hogyan változtak az elmúlt években a fogyasztói szokások és hogyan tudott erre reagálni a kiskereskedelmi lánc.

A SPAR már harminc éve van jelen a magyar piacon, 1991-ben nyitotta meg első üzletét Tatán. Eleinte áruházátalakítással, és -felvásárlásokkal növekedett a vállalat, ezeket aztán új üzletnyitások és zöldmezős beruházások követték, mostanra pedig az üzlethálózat 588 tagú, köszönhetően az évek alatt végrehajtott 647 milliárd forintnyi beruházásnak. Az SPAR tavaly már összesen 381 saját üzemeltetésű áruházzal rendelkezett: 324 SPAR szupermarkettel, 23 City SPAR szupermarkettel és 34 INTERSPAR hipermarkettel. A fejlődés fontos lépései voltak a népszerű franchise egységek nyitásai is, melyek további négy formátumban vannak jelen országosan: SPAR partner, SPAR market, OMV-SPAR express és LUKOIL-DESPAR.

A franchise üzletek száma az induló év 2 áruházához képest 2021-re elérte a 207-et, és országszerte 94 településen találhatóak meg.

A vállalat jelenleg két logisztikai központot üzemeltet, Bicskén és Üllőn, illetve a kereskedelmi láncok közül elsőként saját húsüzemet is működtet 2004-től Bicskén, illetve 2020-tól Perbálon. A kiskereskedelmi lánc a Pénzcentrum kérdésére válaszolva közölte, az utóbbi tíz évben közel duplájára, évente átlagosan 4,4%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom a SPAR teljes üzlethálózatában,

2020-ban a cég saját tulajdonában lévő áruházak kasszaforgalma pedig 671 milliárd forintra rúgott, míg a franchise-üzletág éves kasszaforgalma 68 milliárd forint. A kettő együttesen 33%-kal nőtt az öt évvel ezelőtti értékhez képest.

Így nézett ki a tatai üzlet csemegepultja '91-ben.

Folyamatosan változnak a fogyasztói szokások, folyamatosan változik a cég is

A fogyasztói szokások jelentősen megváltoztak az 1991-es nyitás óta, a SPAR szerint a dinamikus növekedés kulcsa az, hogy a cég gyorsan reagál ezekre a változásokra, folyamatosan fejleszt és fejlődik. Jó példa erre az elő City SPAR szupermarket megnyitása 2006-ban, felismerve a vásárlók azon igényét, hogy akár a munkahelyükhöz vagy a lakóhelyükhöz közel, a város közepén is el tudják intézni a kisebb és nagyobb volumenű bevásárlásokat. Mostanra összesen 23 ilyen, jellemzően kisebb alapterületű üzlet üzemel az országban.

2018-ban a SPAR enjoy. convenience üzem indítása szintén a fogyasztói igények alakulására adott válaszreakció volt: megnőtt az igény a gyors, mégis minőségi étkezések iránt, így a termékfejlesztések között kiemelt helyet kapott a „convenience”, azaz a kényelmi termékek bővítése. Két év elteltével a termelési eredmény megduplázódott, az elmúlt három év során összesen a 3,2 milliárd forintos bevételt is megközelítette az új egység.

A 2019-ben 960 millió forintos beruházással indították el a SPAR online shopot, amelynek előnyeit jelenleg Budapesten és közel ötven környező településen, Tatabányán, Kecskeméten, illetve Zalaegerszegen és szűkebb vonzáskörzeteikben, illetve a Velencei-tó vidékének kilenc, turisztikailag frekventált településén élvezhetik a vásárlók.

A tatai SPAR 2021-ben.

A vásárlók szeretik a hazai termékeket

Több felmérés is alátámasztotta, hogy a magyar vásárlók előnyben részesítik a hazai termékeket a vásárlás során, épp ezért a SPAR beszállítói közül a hazaiak aránya az utóbbi tíz évben 85% és 90% között mozgott, a 2020-as beszerzések értékének 89%-a származott hazai szállítótól.

A minőségi magyar élelmiszerek egyre nagyobb teret nyernek az áruházainkban, ezáltal járulunk hozzá a hazai agrárium és feldolgozóipar fejlődéséhez

– mondta a Pénzcentrumnak Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója.

Ötven dolgozóval kezdtek, most 13 ezer embernek adnak munkát

1991-ben ötven dolgozóval nyitották meg az első üzletet, mostanra a vállalat 13 ezer embernek ad munkát, 2020-ban a munkavállalók 43%-a 7 évnél hosszabb ideje dolgozott a cégnél.

A cég 2017 és 2020 között összesen folyó áron 33,5 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtott végre.

A vállalat elárulta, hogy a garantált bérminimum, illetve a minimálbér jogszabályban rögzített mértékéhez képest magasabb bért biztosít munkatársai számára, 2020-ban az elérhető legalacsonyabb bruttó alapbér a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben a próbaidő alatt 235 ezer forint, próbaidő után 245 ezer forint volt. A béren kívül igyekeznek béren kívüli juttatásokkal is elnyerni a dolgozók lojalitását, a munkatársak gyerekei például nyaranta ingyenes táborozáson vehetnek részt, a kereskedelmi vállalatok közül egyedülálló módon 13. havi fizetést biztosítanak, és a dolgozók számára a gépkocsival történő munkába járás esetén a törvényi előírásnál magasabb összegű költségtérítést nyújtanak.

A cégtől megtudtuk, a pályakezdők jellemzően az üzlethálózatban vagy a logisztika területén helyezkednek el, ahol a jövőben adott a továbblépési lehetőség is. A középső generációk esetében az arány jobban eltolódik az élelmiszertermelő üzemek és a logisztikai terület felé, míg az 50 év feletti korosztály esetében szintén az üzlethálózatban való foglalkoztatottság a jellemző. A cég próbál gondoskodni az utánpótlásról is, a felsőoktatásban tanulók részére duális képzési lehetőséget biztosítanak, 2016 és 2020 között 34 diák vett részt a programban, közülük 60% lépett tovább a SPAR csapatába teljes foglalkoztatásban.

A szakképzés is fontos lehetőség, 2016–2020 között 8203 tanuló vett részt a programban, 5,5%-uk pedig aztán a cégnél helyezkedett el. A vállalat számára fontos az esélyegyenlőség, mint írták, 2020-ban 118 megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaztak.

A fenntarthatóság, mint megkerülhetetlen kérdés

A környezetvédelem ma már megkerülhetetlen kérdés egy olyan vállalat esetén, mint amilyen a SPAR. A cégtől megtudtuk, az üzlethálózatban a 2010-es bázisévhez képest 2020-ra 8%-kal csökkent a teljes szén-dioxid-kibocsátás, a hulladékkezelési programban kiemelt helyen áll a megelőzés, az áruházakban keletkező csomagolóanyagokat szelektíven gyűjtik, a cég aktívan fellép az élelmiszer-pazarlás ellen, az elmúlt 30 év során több mint 50 ezer tonna élelmiszert mentettek meg attól, hogy az kommunális hulladéklerakóba kerüljön.

A vállalt kiemelte, a termékfejlesztések eredményeként 2020-ban már 41 környezettudatos árucikket kínáltak a vásárlók számára.

Mint írták, az élelmiszer-kereskedelmi láncok között elsőként a SPAR kezdte meg az élelmiszerhulladékok biogázzá való feldolgozását 2009-ben, a SPAR-csoport által működtetett egységekben megközelítőleg évi majdnem 2000 tonna biológiailag lebomló hulladék képződik, melynek egy részéből ún. "zöldenergiát" állítanak elő, csökkentve ezzel a környezetbe jutó káros anyagok mennyiségét.

Kiemelten fontos a társadalmi szerepvállalás

A cég számára fontos a társadalmi felelősségvállalás is, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen 1997 óta szervezik meg évről évre az Adni öröm! akciót, amelyről a Pénzcentrumon is többször írtunk már. Az üzletek pénztáraiban 2008 óta, és most már a webshopban is megvásárolhatók a 200, illetve 500 forintos Máltai Adománykártyák, ezek összegét a rászorulók segítségére fordítják, és az áruházlánc egész évben a szervezet által előállított élelmiszerek forgalmazásával a munkahelyteremtést is támogatja. Erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

Fotók: SPAR Magyarország