Új gigamulti tarolná le Magyarországot: már itt is vannak, nagyon komoly akciókkal indultak

Egyre több magyar influenszer tolja a Trendyolt, a globális e-kereskedelmi óriást, ami most már Magyarországon is erőteljesen hódít. De vajon mi áll a sikerük hátterében? Hogyan vált a török alapítású platform a régi egyik legnagyobb online piacterévé, és milyen kritikák érik működését? Cikkünkben bemutatjuk a Trendyol felemelkedését, a befektetői hátterét, működési modelljét, és azt is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie a globális e-kereskedelem egyre élesebb versenyében.

Az elmúlt hetekben szinte lehetetlen úgy görgetni a közösségi médiát, hogy ne futnánk bele a Trendyol nevébe. Rengeteg influencer promózza ugyanis a törökországi e-kereskedelmi óriást, amely látványosan igyekszik meghódítani a magyar piacot. A recept már ismert, láttuk korábban a Temunál, vagy még korábban a Sheintől. Most pedig úgy látszik, a Trendyol lesz a következő a sorban.

A Trendyol egy török székhelyű online piactér, amelyet 2010-ben alapítottak, és mára az egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplővé vált a régióban. A cég modellje részben hasonló az Amazonéhoz vagy éppen a hozzánk közelebb lévő eMAG, illetve a tavaly indult Allegróéhoz, nevezetesen, egyrészt saját termékeket forgalmaz, másrészt más kereskedőknek is lehetőséget nyújt arra, hogy termékeiket a platformon keresztül értékesítsék. A kínálata rendkívül széles, a divatcikkektől kezdve az elektronikai eszközökön át egészen a kozmetikumokig.

Ez a fajta diverzitás és a versenyképes árak tették népszerűvé Törökországban, és ennek köszönhetően mára már több európai országban is terjeszkedik, köztük Magyarországon. Igaz, ahogy egyelőre látszik, nálunk elsősorban leginkább a divatra lőnek, de kitudja, hol lesz a vége. Most viszont az látszik, hogy a magyar piacon való megjelenése nemcsak a vásárlók számára jelent újdonságot, hanem komoly kihívást is állít a helyi e-kereskedelmi szereplők elé. A cég üzleti modellje, amely ötvözi a gyors szállítást, az agresszív árpolitikát és a közösségi médiára épített marketinget, kifejezetten alkalmas arra, hogy gyorsan felhívja magára a figyelmet.

Amit pedig ezekben a hetekben látunk, az egy igen agresszív kampány, aminek középpontjában olyan influencerek állnak, akik népszerűségükkel és hitelességükkel igyekeznek a Trendyolt megismertetni a magyar közönséggel. Ezek az együttműködések különösen fontosak a Z generáció és a fiatalabb vásárlók körében, akik egyre inkább az online vásárlást részesítik előnyben. Nem véletlen, hogy a cég leginkább rájuk lő.

Mit érdemes tudni a Trendyolról?

A Trendyolt 2010-ben alapították Törökországban, és az évek során az ország egyik legismertebb e-kereskedelmi márkájává nőtte ki magát. Az alapító, Demet Mutlu, egy fiatal török vállalkozó nő, aki a Harvard Business Schoolt otthagyva alapította meg a platformot. Az indulás óta a Trendyol folyamatosan fejlődött, és mára az egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő e-kereskedelmi platformként tartják számon Törökországban és a régióban.

A vállalat növekedését jelentős befektetők is segítették. Az áttörést 2018-ban érte el, amikor a kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba jelentős tulajdonrészt vásárolt a Trendyolba. Jelenleg egyébként a vállalatot 86,5 százalékban tulajdonolják, Demet Mutlunak a része 6,96 százalékos. Érdemes megemlíteni, hogy az Alibaba befektetése nemcsak anyagi forrást, hanem technológiai és logisztikai szakértelmet is hozott a Trendyol számára, ami lehetővé tette, hogy a cég modern infrastruktúrát és széleskörű szállítási hálózatot építsen ki. Ennek köszönhetően a Trendyol nemcsak Törökországban, hanem a nemzetközi piacokon is egyre erősebbé vált, beleértve Európát is.

Mitől különleges a Trendyol?

Kiterjedt kínálat és versenyképes árak

A Trendyol egyaránt árul divatcikkeket, elektronikai eszközöket, háztartási termékeket és még sok mást (itthon egyelőre inkább divatárut). Ez a széles kínálat lehetővé teszi, hogy szinte minden vásárlói igényt kielégítsen, ráadásul gyakran jelentős akciókat kínál, amelyekkel erőteljesen versenyez más e-kereskedelmi platformokkal.

Gyors szállítás és lokalizált szolgáltatások

A Trendyol kiemelt figyelmet fordít a gyors és hatékony szállításra, amely különösen fontos a vásárlók számára. Törökországban például saját szállítási hálózattal rendelkezik, és egyes területeken akár aznapra is biztosítja a kiszállítást.

Digitális innovációk

Az Alibaba hátterének köszönhetően a Trendyol jelentős technológiai fejlesztéseket hajt végre. Az oldalon mesterséges intelligencia segíti a személyre szabott ajánlatokat, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a mobilalkalmazásra, amely a vásárlók túlnyomó többsége számára elsődleges hozzáférési pont.

Marketingstratégia és közösségi média jelenlét

A Trendyol erőteljesen épít a közösségi médiára és az influencerekre, akik szinte minden platformon promózzák a cég termékeit. Ez a fajta agresszív marketing különösen a fiatalabb generáció körében népszerűsíti a márkát, amely a vizuális tartalmakra és az egyszerű vásárlási folyamatra épít.

Aggályok a Trendyollal kapcsolatban

A fastfashion, ami a Trendyol egyik fő pillére, rendszeresen kerül a kritikusok célkeresztjébe a környezetre gyakorolt hatása miatt, akárcsak a hozzá hasonló boltok. A fast fashion lényege a gyors ciklusú termékgyártás, amely gyakran vezet felesleges készletek felhalmozódásához. Ez növeli a hulladéktermelést, ami különösen problémás egy olyan világban, ahol a textilhulladékok kezelése már így is kihívást jelent.

Ugyanígy problémás lehet egy ilyen cégre nézve a munkaügyi kérdések felmerülése. A gyors növekedés és az alacsony árak gyakran szoros összefüggésben állnak a munkakörülményekkel. Bár a Trendyol nyilvánosan nem került komolyabb botrányok középpontjába, az iparágra jellemző általános kritikák a cégre is hatással lehetnek. Felmerülhet például, hogy sok beszállító és gyártóüzem dolgozói számára a fizetések alig fedezik az alapvető megélhetési költségeket. Ráadásul az olcsó és gyors gyártás gyakran a dolgozók rovására megy, ami hosszú munkaidővel és rossz munkakörülményekkel párosul.

A fast fashion etikai kérdései

A gyorsdivatot gyakran kritizálják azért, mert az embereket folyamatos vásárlásra ösztönzi, ezzel tovább erősítve a fogyasztói társadalom negatív aspektusait. A Trendyol modellje is hozzájárulhat ehhez. Például az influencerek bevonása és az agresszív marketingkampányok fokozzák az impulzusvásárlást, ami gyakran felesleges fogyasztást eredményez. Ráadásul az alacsony árak gyakran azzal járnak, hogy a termékek minősége nem tartós, így gyorsabban cserélődnek, ami tovább növeli a környezeti terhelést.

Az ilyen vállalatok előretörése gondot okozhat a helyi piacoknak is. A nagy e-kereskedelmi platformok, mint a Trendyol, gyakran kerülnek kritikák kereszttüzébe a helyi vállalkozások rovására történő terjeszkedésük miatt. A nagy árverseny és a kedvezmények miatt a kisebb vállalkozások nem tudják tartani a tempót, ami hosszú távon a helyi piacok szűküléséhez vezethet. És nem elhanyagolható az sem, hogy az online piacterek adózási gyakorlatai sokszor nem egyértelműek (pláne ha adott országban székhellyel nem rendelkeznek), ami feszültségeket okozhat a helyi gazdaságban.

Látszódik az átrendeződés

A Trendyol előretörése jól mutatja, hogy a globális e-kereskedelmi verseny egyre élesebb. Az olyan platformok, mint a Temu, látványos kezdeti sikereik után mintha veszítettek volna lendületükből, és már kevésbé érzékelhetőek a korai időszakot jellemző agresszív kedvezmények. Eközben a piaci szereplők erőforrásokat csoportosítanak át, hogy megerősítsék pozícióikat. Erre példa a Zalando nemrégiben végrehajtott felvásárlása, amelynek során bekebelezték az About You-t – egy lépés, amely egyértelműen a kínai piacterek nyomása elleni védekezésként értelmezhető.

A kérdés az, hogy a Trendyol meddig képes fenntartani növekedését a piaci turbulenciák közepette. Vajon meg tudják őrizni helyi fókuszukat és versenyképes árstratégiájukat, miközben egyre több kihívással kell szembenézniük, például a fenntarthatóság, a minőségbiztosítás és a helyi piacok kiszolgálása terén? Egy biztos: a következő években a verseny tovább fokozódik, és a vásárlók egyre tudatosabb döntései is meghatározó szerepet játszanak majd az e-kereskedelem alakulásában.