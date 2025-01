Igazi bomba-befektetéssel indult a Cápák között új évada, de voltak olyan vállalkozók is az RTL-en futó üzleti showműsor 8. évadának első epizódjában, akik szemfényvesztéssel akartak pénzt kicsikarni a Cápáktól. Mutatjuk a Cápák között nyitórészének három legizgalmasabb pitchét.

Vasárnap este elstartolt a Cápák között 8. évada az RTL-en. Mint korábban beszámoltunk róla, az üzleti showműsor új Cápákkal bővült, közülük hárman - Tóth Ildikó, Csillag Péter, valamint Lotfi Farbod - interjút is adtak már a Pénzcentrumnak. A 8. évad első része sem okozhatott csalódást a rajongóknak, volt benne biznisz dögivel, de nem maradtunk híján az érzelmeknek sem. Alábbi összefoglalónkban mutatjuk a Cápák között 8. évadának nyitórészéből a három legizgalmasabb pitchet.

Bomba-befektetéssel indult a Cápák között új évada

Igazi robbanással indult a műsor: a Magic Bomb egy fürdőbombákat készítő vállalkozás, amely 2023 szeptemberében alakult és mára már 7 terméket kínál online formában és Magyarország egyik legnagyobb drogérialáncának mintegy 250 boltjában. a vállalkozó-hármas állítása szerint a fürdőbombáik attól különlegesek, hogy a kézzel készült, vegán termékeik a legjobb ár-érték arányt képviselik a piacon.

A pitchben az is elhangzott, hogy 40 millió forintos árbevétellel büszkélkedhetnek, zéró marketingköltséggel. A Cápákhoz 10 millió forintért érkeztek, amelyért cserébe 5%-os tulajdonrészt kínáltak a vállalkozásukból (ez 200 millió forintos cégértéket feltételez - a szerk.).

Nem is kellett sokáig várni az első ajánlatra, Lakatos István már a pitchet követően bemondta a tutit: 10 millió forintot knált a Magic Bomb-nak, cserébe viszolnt 25%-os tulajdonrészt kért. A reakció is gyors volt, a fürdőbombás trió szerette volna meghallgatni a többi Cápa ajánlatát is, ezzel viszont Lakatos Istvánt el is veszítették. "Take it or leave it" - mondta István, majd hozzátette, hogy "így döntöttek" és megköszönte, kiszállt.

Ez most egy nagy trend, egy komoly biznisz

- vette át a szót Balogh Levente, aki szerint érdekes, hogy nem csak az informatikában vannak nagy áttörések. A műsorból az is kiderült, hogy jelenleg 612 cég foglalkozik illatszer-nagykereskedelemmel, melyek összesített árbevétele tavaly majdnem 284 milliárd forint volt Magyarortszágon.

Bojinka Miklós szerint a multikat kell megcélozni a növekedéshez, amihez neki megvan a kapcsolati tőkéje; ugyanakkor a többi Cápa szerint komoly kihívást jelent az, hogy rengeteg a versenytárs a piacon. Végül komolyabb alkudozás után Bojinka Miklós tett egy ajánlatot, a 10 millió forintos befektetéséért cserébe 20%-ot kért a fürdőbombás cégből. Mint fogalmazott, "Irány a csillagos ég!".

Nem jött be a chat GPT-re kötött animáció

A Cápák között friss szériájának első epizódjában talán az egyik legizgalmasabb momentum az volt, amikor a pitchet nem egy hús-vér vállalkozó, hanem Félix, egy AI-bot, azaz egy mesterséges intelligencia szoftver nyitotta meg. Mint fogalmazott: "Félix vagyok, az OX-IT Kft. tulajdonosának, Eszes Tamásnak a mesterséges intelligencia személyi asszisztense. Célom, hogy személyes és üzleti asszisztensként is meghatározó szereplővé váljak."

Miért vagyok különleges? B2B és B2C megoldásokkal szolgálunk a vállalatok számára, integrálható vagyok ügyfélszolgálati rendszerekbe, időmenedzsmentbe, vagy akár automatizálható adatkezelési feladatokba. Mindeközben személyes asszisztensként is segítek az egyéni felhasználóknak a napi teendők elvégzésében

- fogalmazott Félix, és azt is hozzátette, hogy több nyelven beszél és kulturálisan érzékeny. Ajánlata pedig a következő volt: "100 millió forint befektetést kérek, hogy továbbfejlesszem a képességeimet, felgyorsítsam a marketingemet, a nemzetközi piacra lépést. Cserébe 5 százalékos tulajdonrészt kínálunk az OX-IT fejlesztőcégéből, a Typhon Technology Zrt. részvényeiből." Félix végül bemutatta az ötletgazdát és a cég tulajdonosát, Eszes Tamást.

Az ötletgazda elmondása szerint jellemzően bérfejlesztéssel foglalkoznak, és elsősorban a védelmi-ipar keresi őket különböző technológiai megoldásokra. Háromféle területre fókuszálnak: B2B, B2C és az ún. Sofware-as-a-Service modell (olyan szoftverszolgáltatás, amely egy előfizetésen alapuló üzleti modell - a szerk.). Félix azt is elárulta, hogy a B2B üzleti ügyfelek számára az éves licenc-díj 2-5 millió forint között mozog majd, ezzel szerinte a befektetés már a 2. évben megtérül és onnan komoly profitot hozhat, mint azt Félix a pitch elején elmondta, 2-3 éven belül akár négy-ötszörös növekedést is elérhetnek.

Hiába volt a projekt meggyőző, a Cápák nem láttak realitást a bizniszben, sorra kiszálltak. Balogh Levente szerint például ez az egész csak szemfényvesztés, amit ugyan a valódi üzletemberek értenek, de nem szeretnek. Nagy meglepetésre az IT-guru Balogh Petya kiszállt, menrt meglátása szerint ezt a terméket ő fél nap alatt le tudná programozni, őt követte Bojinka Miklós is. Egyedül Lakatos István tett ajánlatot, de ő is csak szóbeli ígéretet tett arra, hogy leülnek kidolgozni, hogyan lehetne a közel 1000 főt foglalkoztató vállalatcsoportnál bevezetni és működtetni a terméket. A végső következtetést viszont Balogh Petya tette hozzá, szerinte

ez nem más, mint egy Chat GPT-re kötött animáció.

Tűz-szeánsz a Cápák között stúdiójában

Horváth Anett egy valódi performansz keretében mutatta be cégét, a MIAAMOR-t és annak termékeit, a szójaviaszból készült gyertyákat és mécseseket. Balogh Petya a pitch előtt viccesen oda is szúrta a többi Cápának: "Remélem, nem átkoznak meg!"

A tűz és az illat már évezredek óta szerepet játszik az emberek életében. A mitológiában gyakran a teremtés és az újjászületés szimbóluma. Vállalkozásomban a tűz, az illat iránti rajongásomat ötvözve álmodtam meg a természetes alapanyagokból, szójaviaszból készített gyertyákat, amik ráadásul ajándékot is rejtenek.

- fogalmazott Anett, és azt is hozzátette, hogy sokan nem tudják, de a kereskedelmi forgalomban kapható termékek nagy része parafinból készül. A parafin a kőolajfinomítás folyamatának az egyik mellékterméke és égetés során olyan anyagokat bocsát ki, ami káros az egészségre. Anett azt is elmondta, a gyertyáik kizárólag fakanóccal készülnek, 100%-ban szójaviaszból.

A cég eredményei kapcsán a pitchben Anett azt is elárulta, hogy ugyan a vállalkozást csak 2,5 éve indította el, az első évben körülbelül 1500 terméket adtak el, és 8,5 millió forintos árbevételt sikerült termelnünk. A második évben tovább nőtt a biznisz, már 4000 terméket adtak el, és 24 millió forintos árbevételt sikerült elérniük. Az is kiderült, hogy a márkának saját üzlete van Veresegyházon, illetve együttműködnek Magyarország legnagyobb szuvenírboltjaival, többek között a reptéren is ott vannak a termékeik.

Most 5 millió forintos befektetésért érkezett a Cápák elé, cserébe 5 százaléknyi részesedést ajánlott. "Célom a vállalkozásommal az, ha gyertyáról és illatról van szó, mi legyünk az elsők, akik az emberek eszébe jutnak, mind Magyarországon, a későbbiekben pedig Európa szinten is" - zárta a pitchet Anett.

Orbók Ilona kiemelte, hogy nem látott még ilyen terméket a piacon, amit Anett is megerősített, annyi kiegészítéssel, hogy a magyar és európai piacon valóban nincs, mindössze az USA piacán van hasonló termék. Az ajándékot rejtő gyertya piaci ára bruttó 9000 Ft, a kisebb, ajándékot nem rejtő típusok árazása pedig 5000 Ft-ról indul. A Cápák kérdésére Anett azt is elmondta, hogy a közösségi médiában havi szinten 5-10 millió nézőt érnek el.

A pitch érdekessége az volt, hogy Anett egy új termék fejlesztésére és bevezetésére kérte a Cápáktól a befektetést. Úgy látszik, több vállalkozó is kiszúrta a piaci rést a relaxációs termékek palettáján, hiszen a Magic Bomb termékekhez hasonlóan Anett is a fürdősók és fürdőbombák iparágában próbálna szerencsét. Termékei viszont, a gyertyákhoz hasonlóan ajándékot rejtene, de különlegességük leginkább az lenne, hogy egészséges, a bőrt kímélő alapanyagokból készülnének.

Bojinka Miklós szerint a gyertyák csomagolása hagy még kívánni valót maga után, így egyelőre nem látott piaci értéket a termékben, ezért kiszállt. Őt követte Balogh Petya is, aki mint fogalmazott, nem az ő világa a gyertyázás. Balogh Levente szerint ez a biznisz Anetté, úgy jó, ahogy ő csinálja, így ő is kiszállt. Orbók Ilona is gratulált Anettnek, de nem kívánt befektetni a vállalkozásba. Lakatos István viszont tett egy ajánlatot: megadta az 5 millió Ft-ot, amiért cserébe végül 10%-os tulajdonrészt kapott a vállalkozásból.

Te jobban ragyogtál, mint a gyertyák

- fogalmazott Lakatos István.

Tyúktrágyából is lehet várat építeni

Tóth Attila és Tóthné Horváth Erika Mancsopell nevű családi vállalkozásában a malacok szabadon róják a mezőt, a tyúkok szívesen adják a tojást, és minden körforgásban van. Főként tojástermeléssel és húskészítmények gyártásával foglalkoznak.

De a tyúkok nem csak tojást tojnak, hanem a tyúktrágyából egy speciális eljárással szerves trágyát készítenek, amelyet pellett formájában tud hasznosítani a mezőgazdaság. A házaspár 50 millió forintot kért a Cápáktól fejlesztésre, amelyért cserébe a cégük 5% tulajdonrészét kínálták fel a befektetőknek.

Ez a tyúktrágyából, a víz elvonásával préselt pellet egy zsákolható, raktározható, szállítható termék, amelyet egy trágyaszóró géppel könnyen, precízen ki lehet juttatni a földekre. A körforgás így teljes, hiszen a fel nem használt maradványanyag visszakerül a természetbe

- mondta el Tóth Attila, aki azt is elárulta, hogy gazdaságukban jelenleg bő 30 ezer tyúk és 30 ezer csirke van. Ez az állomány hozzávetőlegesen 3000 ezer tonna trágyát ad egy évben, amiből nagyjából 2000 tonna száraz pellet készíthető. Ez a vállalkozó állítása szerint 200 millió forintos árbevételt tud generálni, amelyből hozzávetőlegesen 50-100 millió forintos profit lenne realizálható.

A Cápák rákérdeztek arra is, kik a versenytársaik, ezzel kapcsolatban Attila elmondta, hogy a konkurencia tekintetében tény, hogy van sok tojástermelő az országban, ugyanakkor olyan, aki a tyúktrágyából szerves trágya-pelletet készít nincs még egy Magyarországon.

A befektetők pénzét fejlesztésre fordítanák, amelyből többek között a telephelyen alakítanának ki olyan raktárcsarnokot, ahol ellenőrzött körülmények között végezhető a pelletkészítés. Banki hitelt is igényelhetnének - tette hozzá Tóth Attila, de jobban bíznak a Cápákban. Mint mondta, a teljes cégérték, a technológiával és az ingatlanokkal együtt olyan 700-800 millió forint között van.

Miután véget értek a kérdések és tisztáztak több részletet is, a Cápák közül elsőként Orbók Ilona mondott nemet a befektetésre. Ilonát követte Balogh Petya és Lakatos István is - mindketten úgy gondolták, nem az ő bizniszük az agrárium ezen területe. Bojinka Miklós is azon az álláspontotn volt, hogy bár a termék és a válllalkozás életképes, de neki jelenleg nincs energiája egy teljesen új szakmát kitanulni, így ő is kiszállt.

Balogh Levente viszont látott fantáziát a vállalkozásban, főként úgy, hogy a teljes cégből járna a részesedés, nem kizárólag a pellet-bizniszből. Ugyanakkor azon az állásponton volt, hogy az 5%-os tulajdonrész értelmezhetetlen a számára, 25%-ot szeretne. Ellenajánlatként 20%-ig tudott elmenni Tóth Attila és Tóthné Horváth Erika, így végül a felek nem tudtak első körben megegyezni, Tóthék elhagyták a stúdiót.

Aztán jött a csavar! A stúdióban a Cápák tanácsára Balogh Levente úgy döntött, mégis hajlandó a befektetésre, így újabb ajánlatott tett Tóthéknak. "Ragaszkodom a 25%-hoz, azzal a kiegészítéssel, hogy a későbbiekben - 1-2-3 év múlva - visszahígulok 20%-ra, attól függően, hogy mennyi know-how-t kell hozzátennem" - mondta Balogh Levente, így a deal végül megköttetett. "Üdv a családban!" - fogott vele kezet Tóth Attila.

