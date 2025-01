Nagy baj van az új ügyfélkapuval: így már nem lehet használni, jöhet a halasztás?

Káoszt okoz a DÁP és az Ügyfélkapu+ bevezetése a könyvelők szerint - írja az Infostart. Továbbra sincs benne a digitális aláírás a Digitális Állampolgárság alkalmazásban, az Ügyfélkapu+ sincs készen és az elektronikus ügyintézésre kötelezettek felének vagy képességbeli vagy akaratbeli problémái vannak az átállással - mondta Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke az Inforádiónak.

"Se az Ügyfélkapu plusz, se a DÁP nincs kész, ezért ezeket nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra" – mondta el Ruszin Zsolt. Hozzátette: hiába adták hozzá az e-mailt is, mint autentikációs faktort, az MKOE szerint ez is kevés lesz, kellene még az SMS, a kódbeolvasás, a chatszolgáltatáson keresztüli kódmegosztás, vagyis sok módszer még hiányzik. A szakember szerint ezért nem lehet késznek tekinteni az Ügyfélkapu pluszt. Ennek következménye, hogy a jövőben nehézkesebb vagy kényelmetlenebb lesz intézni egy könyvelőnek az ügyfél ügyeit. Ruszin Zsolt hangsúlyozta: nem akarnak a fejlődés útjába állni, nincs bajuk az elektronikus ügyintézési módokkal, de azzal igen, hogy az ügyfelek nem tudnak megküzdeni ezekkel a módszerekkel.

"Az elektronikus ügyintézést a könyvelő [az ügyfél] javára végzi, és hogyha ő nem tud egy meghatalmazást jóváhagyni elektronikus úton, akkor ott baj van. Ugye itt kellene a módszerek terén egy hosszú és hasznosan eltöltött átmeneti időszak. Ez most nem történt meg, hanem helyette hirtelen félkész dolgokat próbál rányomni az állam az állampolgárokra" – mondta az MKOE alelnöke, aki félkésznek tartja a DÁP-ot (a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást) is. A DÁP kapcsán bár ígérték, hogy jön az elektronikus aláírás, és a december 18-i frissítésnél közölték is a fejlesztők, hogy ez élesedik, mégsem érhető el a programban.

Álláspontjuk szerint az ügyfélkaput nem szabad megszüntetni január 15-én éjfélkor, a lekapcsolást legalább 2025 augusztusáig el kell halasztani. A szakértő szerint bár az Európai Unió megköveteli, hogy az alacsony szintű azonosítási rendszereket vezessék ki a tagállamok, de több más ország sem lépett még.

Az MKOE becslése szerint nagyjából másfél millió elektronikus ügyintézésre kötelezett van, akiknek a harmada vagy nem képes, vagy nem alkalmas ennek a feladatnak az elvégzésére. Van még negyedmillió magyar is, aki nem hajlandó például digitális állampolgár lenni, pedig muszáj lenne. "Tehát komoly probléma van, mert az érintettek felének vagy képességbeli, vagy akaratbeli problémái vannak az egész átállással kapcsolatban, és azért van ez így, mert az állam rájuk nyomta ahelyett, hogy együttműködött volna velük" – foglalta össze Ruszin Zsolt, aki úgy látja: ha minden a jelenlegi állapotban marad, ki fog törni a káosz január 16-a nulla óra, a mostani Ügyfélkapu lekapcsolása után.