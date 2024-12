Kész, vége! Lehúzza a rolót a 114 éves áruházlánc: január végéig tart a végkiárusítás

Véget ér egy korszak: bezár a 114 éves Kika bútoráruházlánc. A patinás osztrák bútoráruházlánc kénytelen végleg bezárni kapuit, miután nem sikerült új tulajdonost találni a vállalat számára. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő cég sorsa megpecsételődött, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban jelentős erőfeszítéseket tettek a megmentésére.

Ahogy arról lapunk is beszámolt anno, a Kika 2019-ben vonult ki Magyarországról, helyébe az XXXLutz lépett. A Mömax és Möbelix boltokat is tulajdonló MMXH vállalat azóta is próbál egyre nagyobb szeletet kihasítani magának a magyar lakberendezési és bútorpiaci tortából. Azzal viszont, hogy a Kika kivonult hazánkból nem szűnt meg végleg, külföldön tovább működött. Most viszont úgy tűnik, itt a vége.

Az utolsó tulajdonosváltás tavaly nyáron történt, amikor az új vezetés drasztikus lépésekkel próbálta meg talpra állítani a vállalatot - írja az Euronews. Ennek keretében a munkaerő több mint felét, mintegy 1500 alkalmazottat bocsátottak el, és a 40 üzletből 23-at bezártak. Azonban ezek az intézkedések sem bizonyultak elegendőnek a cég helyzetének stabilizálásához.

A jelenlegi tervek szerint a még működő üzleteket a következő hónapokban, várhatóan január végéig bezárják, miután a készleteket kiárusították. Ez az intézkedés újabb 1350 dolgozó elbocsátását jelenti, tovább növelve a vállalat megszűnésének társadalmi hatását.

A KIKA története 1910-ig nyúlik vissza, amikor Rudolf Leiner megalapította a céget az alsó-ausztriai St. Pöltenben. A vállalat az 1980-as és 1990-es években élte fénykorát, amikor több mint 70 üzletet működtetett Ausztriában és Kelet-Európában. Azonban 2017 óta súlyos gazdasági nehézségekkel kellett szembenéznie, és az utóbbi évtizedben többször is gazdát cserélt.