Rejtélyes, ezermilliárdos vállalkozó tűnt fel Magyarországon: hihetetlen, mibe fektetett 13,5 ezer milliárdot

Van egy olyan hazai vállalat, amelybe a tulajdonosa tavaly év végén több mint 6500 milliárd forintot helyezett el különböző formában. A tulajdonos másik cégében is van csaknem 7000 milliárd forint. Elvileg az összes pénzt brazil állampapírokba tették, de ha ez így lenne, akkor Brazília egyik legnagyobb hitelezője lenne a tulajdonos.

Egy rejtélyes magyar vállalkozó papíron tizenötször gazdagabb Mészáros Lőrincnél - szúrta ki a G7. A korábban teljesen ismeretlen Donor Zrt.-ben a tavalyi beszámoló szerint 2023 végén 6534 milliárd forintnyi vagyon volt. A vállalatot tavaly november végén alapították, és a zuglói ikerház egyik felébe van bejegyezve, az M3-as bevezetője közelében. Nincsenek bevételei, kiadásai, és úgy tűnik, alkalmazottai sem.

A vállalatban a cégbírósághoz leadott iratok szerint az egyedüli tulajdonos tavaly december 19-én egy 4532 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, a „négybillió-ötszázharminckétmilliárd-tizenötmillió” forintos összeg a vállalat alapító okiratában betűvel kiírva is szerepel, tehát nem nyomdahibáról van szó.

A cég egyetlen tulajdonosa a jelek szerint be is fizette a szükséges összeget: egy ügyvéd által hitelesített dokumentum igazolja, hogy a részvényes „a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátásával teljes egészében teljesítette”. A cégnek a 4532 milliárd forintos tulajdonosi tőkéje mellett 2002 milliárd forint hosszú lejáratú kötelezettsége, vagyis tartozása is van. Az egylapos beszámoló alapján ez az összeg is az egyetlen részvényestől származik. Mindez arra utal, hogy van egy olyan vállalat, amelybe a tulajdonosa tavaly év végén több mint 6500 milliárd forintot helyezett el különböző formában.

Összehasonlításképpen, Mészáros Lőrinc vagyonát „A 100 leggazdagabb magyar” legutóbbi kiadványában ennek alig több mint 7 százalékára, 990 milliárd forintra becsülték, de a rangsorban szereplő összes magyar milliárdos együttes vagyona is csak 9064 milliárd forint volt.

Ráadásul a Donor Zrt. nem az egyetlen ilyen érdekeltsége a tulajdonosnak; van egy másik, hasonló struktúrájú cége is, a Brasil Államkötvény Hasznosító Zrt., amelynek eszközállománya mintegy 400 milliárd forinttal meghaladja a Donorét. Ebben a vállalatban is tavaly év végén történt tőkeemelés, méghozzá 5099 milliárd forinttal. Azonban ennek a cégnek "csak" 1857 milliárd forintnyi tartozása van, amely szintén a tulajdonos felé áll fenn. Az iratok szerint a két vállalatba összesen közel 13,5 ezer milliárd forintnyi vagyont helyezett el az egyedüli részvényesük.

Mindkét vállalatnál állítólag a teljes összeget brazil állampapírokba fektették, azonban az értékpapírok lejárati dátuma tovább növeli a cégek egyébként is nehezen hihető számaival kapcsolatos gyanút. Ugyanis elvileg nem létezik olyan brazil dollárkötvény, amely 12 év múlva járna le. A két társaság vagyona a dél-amerikai ország teljes adósságállományának körülbelül 2,5 százalékát teszi ki, ami azt jelentené, hogy tulajdonosuk Brazília egyik legnagyobb hitelezője lenne.

A cégek egyedüli részvényese egy korábban ismeretlen, Máltán élő magyar üzletember, T. János György. A portál megkereste T. János Györgyöt, de kérdéseikre nem kaptak választ. Ugyancsak felkeresték a céges dokumentumokat hitelesítő ügyvédet, aki csak annyit közölt, hogy az ügyvédi titoktartás miatt nem nyilatkozhat.