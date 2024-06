Üzleti ötletek tesztelése: ezt kell tenned, hogy befutó legyen a kampányod a közösségi piactéren

Magyarországon az üzleti ötletek mintegy 6 százaléka jut el abba a fázisba, hogy jutalomalapú közösségi finanszírozási kampány indulhat rájuk, ezek sikerességi rátája 37%, ami megfelel a nemzetközi iparági sztenderdeknek, derült ki az első hazai közösségi piactér, a Brancskozosseg.hu 1500 kampányát megvizsgálva. A sikeres kampánygazda tapasztalt, de még nem idős, és nagyobb esélyekkel indul, ha nem egy kaméleon gyógyítására, vagy nyugdíj kiegészítésre gyűjtene, hanem egy valóban új termék, vagy szolgáltatás validálására.

Üzleti ötletek tesztelése

Magyarország első közösségi piacterén, ami összeköti az ötletgazdákat a vásárlókkal, 2002-2024 januárja között magánszemélyek, vállalkozók, szervezetek 1500 ötletet töltöttek fel a szerkesztői felületre. Ezekből végül 93 kampány indult el, ez az összes beérkezett projekt 6%-ka, és 34 projekt érte el a kitűzött célt, ami 37%-os sikerességi mutató. Ez a szám megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. A leadek négyötöde, mintegy 1200 ötlet, Garai-Keczer Csilla és Schneider Anett kampány menedzserek kezei között futott át, ők vizsgálták meg a kampányok sikerességének és bukásának okait. Ha a számok mögé nézünk, szembeötlő, hogy viszonylag nagyszámú beérkezett ötletből csak hozzávetőleg minden huszadik el jut el odáig, hogy el is indul a kampánya.

De vajon miért torpan meg még az indulás előtt egy ötlet?

Nos, a beragadt kampányok legnagyobb csoportjához azok az ötletgazdák tartoznak, akik ugyan elkezdik feltölteni az adatokat a szerkesztői felületbe, de a munkát soha nem fejezik be. A kampány feltöltésre a Brancsnál egyébként egy hónap áll mindenki rendelkezésékre, ha ennyi idő alatt sem sikerül elkészülni a kitöltött adatlappal, és nem jelzik külön a platformon, hogy szeretnének meghosszabbítani ezt az időszakot, akkor a kampány automatikusan átkerül az archivált kategóriába.

A lemorzsolódás okai között találjuk még, hogy vannak, akik nem az első vásárlóikat szeretnék megszerezni, hanem befektetőt, partnert, vagy mentort keresnek inkább.

Sokan egy újabb értékesítési felületként tekintenek a Brancskozosseg.hu-ra, és olyan terméket/szolgáltatást mutatnak be az admin felületen, amelyek már elérhetőek a saját weboldalukon. Ez ellenkezik a platform szabályzatával, amelynél alapelv, hogy csak új projekttel lehet kampányt indítani. Vannak, akiknél csak maga az ötlet van meg, de az még kiforratlan, kidolgozatlan.

Előfordult, hogy úgy akart valaki applikációt fejleszteni, hogy hiányzott hozzá az informatikai tudása.

Mások azon buknak el, hogy egyéni célokra gyűjtenének. Önmagukra: új cipőre, autóra, utazásra - de volt, aki a kaméleonja gyógyításra, vagy nyugdíja kiegészítésére szeretett volna, mert "sörre már nem futja", vázolta célját az utóbbi nyugdíjas ötletgazda a kampányok szerkesztői nézetében. Arra is van példa, hogy valaki szeretteinek gyűjtene, gyermeke műtétjére, gyógyítására. Ezek a szerkesztés alatt álló kampányok automatikusan elutasításra kerültek.

Milyen nehézségekbe ütköznek a kampánygazdák?

Sokan nem értik, mi a jutalomalapú közösségi finanszírozás. Ami valójában azt jelenti, hogy a vásárlók valamilyen exkluzív terméket, szolgáltatást kapnak a pénzükért cserébe. (Nem adakoznak, hanem egy új termékre, szolgáltatásra fizetnek elő, amit a kampánygazda akkor teljesít, ha sikerrel zárul a kampány). Az is akadálya lehet egy projekt elindulásnak, hogy sok kampánygazdánál hiányoznak az alapvető marketingismeretek, vagy alábecsülik, hogy milyen erőforrás ráfordítás szükséges a kampányidőszakban

- erről már Garai-Keczer Csilla kampánymenedzser beszélt, több mint 600 átnézett saját kampány tapasztalatából, hozzátéve: az indulás előtt az egyik típushiba, hogy a kampánygazdák az adatlap szövegét nem tudják jól megírni, és hiányoznak a megfelelő felbontású és minőségű képek.

A probléma megoldásában a magyar Kickstarter online konzultációval, tutorial videókkal, szöveges útmutatókkal segít, és marketing tanácsadásra is van lehetőség. Az indulás után pedig akkor szokott probléma lenni, ha valaki azt gondolja, hogy az adatlap feltöltésével véget ért a szerepe. Pedig éppen ellenkezőleg, a munka dandárja, csak ezután kezdődik.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezért pokolian nehéz fiatal vállalkozónak lenni Magyarországon: csak így lehet igazi pénzt csinálni A fiatal vállalkozók helyzete nem könnyű, mert a számos materiális ás piaci kihívás mellett sokkal nagyobb hangsúlyban vannak a pszichológiai jellegűek.

Az első hét kulcsfontosságú

Méghozzá azzal, hogy a kampánygazda szisztematikusan végig viszi az indulás előtt gondosan előkészített marketingtervét

- hangsúlyozza Schneider Anett kampánymenedzser, nem feledkezve el megemlíteni, hogy előny, ha a terméknek, szolgáltatásnak vannak már meglévő social media felületei és lehetőség szerint mobilizálható követő tábora, már a kampány előtt.

Fontos, hogy a kampány elején rúgja be a gazda a motort, azaz az első hét végére érje el a legalább 20-30%-os teljesítést saját erőből, akár ismerősök, barátok, aktivizálásával. Az ilyen kampányok esélye a végső sikerre azonnal megnégyszereződik. Ez a tapasztalat egybecseng Barabási-Albert László Amerikában élő és tanító hálózatkutató A Képlet című könyvében megfogalmazott állításaival, vagyis

az a személy, aki elsőként vásárol, nem pusztán annyit tesz, hogy vállalja a kockázatot, és befekteti a pénzét a projektbe. Többet tesz ennél: elindítja a preferenciális kapcsolódás folyamatát, s ezzel pályára állítja a projektet a siker felé vezető úton. Vagyis az első támogatás óriási jelentőséggel bír.

A sikeres kampánygazda prototípusa

A legtöbb sikeres kampánygazda, majdnem a fele az összes befutó projektnek, 36 és 45 év közötti, lelkes, együttműködő, vállalkozó szellemű, és van már munkatapasztalata. Nem okoz számára gondot az adatlap szövegének olvasmányos, tagolt, közérthető megírása, és minőségi, ízléses fotók feltöltése, a célcsoport megszólítása, a termék jó értékarányú árazása - jellemzően maximum 3-5 termékcsomaggal -, skálázhatóvá tétele.

Ilyenek voltak a Brancsközösség oldalán - a teljesség igénye nélkül - a Trumpifyme, a Designer szörp, vagy a Pictorial Collective kampányai. A forprofit kampányoknál egyébként 1 millió forint a minimum célösszeg, a legtöbb pénzt gyűjtő kampány a Pictorialé volt, a fotós kollektíva a Petőfi utcák népe fotóalbum kiadására 5.5 millió forintot kapott.

Non-profit kampányok

Non-profit kampányt csak olyan szervezet/egyesület indíthat, amely a kampányt megelőzően legalább már egy éve működik, itt a célösszeg lehet kevesebb is, mint 1 millió forint. Nincs sikerességi limit sem, bármekkora összeg is gyűlik össze, az mindenképpen a szervezet számlájára kerül, és itt a platform jutaléka is harmada a forprofit kampányokénak. Kikötés a kampánnyal kapcsolatban azonban itt is van a közösségi piactér részéről, a termékcsomagok nem lehetnek szimpla adományok, kötelező beletenni egy apróbb ajándékot, jutalmat is, a támogatásért cserébe.