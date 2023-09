Brutális bírságot kapott a Heineken: nem kegyelmezett a GVH, a sörtörvény miatt léptek

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az összes magyarországi HORECA partnerét érintő belső kontrollprogram bevezetésére kötelezte a Heinekent, illetve a vizsgálat tárgyát képező (egyetlen kiválasztott vendéglátóhellyel fennálló) üzleti kapcsolata nagyságrendjéhez igazodóan 15 millió forintos bírságot szabott ki a holland tulajdonú multinacionális sörgyártó cégre.

A GVH iránymutató vizsgálata feltárta, hogy a Heineken a törvényi tilalom ellenére szinte kizárólagosságot eredményező beszállítói együttműködést alakított ki egy fővárosi vendéglátóhellyel. A Hivatal 2022 elején egyszerre öt eljárást indított a sajtóban „sörtörvénynek” keresztelt, a jogalkotó által két éve bevezetett kereskedelmi szabályozás érvényesítésére, amelynek célja az italválaszték bővítése és a szektorban gyakori kizárólagossági megállapodások visszaszorítása volt. Két gyorsétterem-lánc, a Burger King és a KFC esetében tavaly év végén zárultak le a vizsgálatok, megállapítva, hogy mindkét cég megsértette az új rendelkezéseket. A három nagy sörgyárral szemben indított, párhuzamosan futó vizsgálatokból elsőként a Heineken eljárása fejeződött be.

A Heineken és egy fővárosi vendéglátóhely kereskedelmi kapcsolatát vizsgáló, iránymutató ellenőrzés feltárta, hogy a holland tulajdonú sörgyártó cég olyan feltételekkel alakított ki együttműködést a vendéglátóhellyel, amely azt arra ösztönözte, hogy szinte teljes egészében a Heinekentől szerezze be a sörkészletét. Ezzel a lépéssel a vállalkozások megsértették az új kereskedelmi szabályozás előírásait, mivel leszűkítették a fogyasztók választási lehetőségeit és gátolták más sörgyártók érvényesülését. A GVH Versenytanácsa figyelembe vette azt is, hogy a Heineken egy korábbi mulasztására tekintettel visszaesőnek minősül, és hogy a most vizsgált magatartással kifejezetten a kisebb piaci szereplők térnyerését elősegíteni hivatott szabályozás megkerülése volt a célja.

A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. mindezek figyelembevételével – az egyetlen vizsgált vendéglátóhely forgalma alapján – 15 millió forintos bírságot kapott a jogsértésért. Továbbá a GVH Versenytanácsa megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, valamint egy belső megfelelési program kialakítására kötelezte a sörgyártót, amely biztosítja, hogy (sem közvetlen, sem közvetett) üzleti feltételei nem ösztönzik a vendéglátóhelyeket a jogszabályi küszöbök átlépésére. A GVH által előírt megfelelési program minden a holland tulajdonú sörgyártó céggel kereskedelmi kapcsolatban lévő vendéglátóhelyre érvényes lesz, így várhatóan piaci szinten fejti ki hatását.

Az ügyben érintett vendéglátóhelyet üzemeltető Woda Bt-t a hatóság – tekintettel többek között a jogsértésben betöltött csekélyebb szerepére – bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítette. A GVH ugyanakkor a budapesti kisvállalkozást is arra kötelezte, hogy alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértések megelőzését biztosító belső eljárásrendet.