Moldován András tajtékzott a dühtől a Cápák között stúdiójában: "Loptuk mi a pénzünket, mit gondolsz?"

Vasárnap este a Cápák között című üzleti showműsor vasárnap esti hatodik epizódjában öt vállalkozás mutatta meg magát, de nem mindenkinek sikerült közülük befektetőt halásznia magának. Sőt, volt közülük olyan, aki kifejezetten felidegesítette ötletével a sikeres üzletembereket. Feszült hangulatból most sem volt hiány, akadt némi borzongás is, de láthattunk megható egymásra találásokat ez alkalommal.

Ismét eltelt egy hét, ma sem maradtunk Cápák nélkül: az RTL-en futó üzleti showműsor 6. epizódjában sokféle vállalkozóval találkozhattunk: volt itt adománygyűjtő, applikáció fejlesztő, divatdiktátor és sportember, de mind közül a legizgalmasabb mégis az volt, aki szó szerint kígyót-békát hordott a befektetők elé.

Túl érzékeny téma

Fodor Gábor a segítőkön segít az adományozói kultúrát népszerűsíti, szélesíti: adományösztönzéssel foglalkozik. Olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, amelyek megkönnyítik az adomány adását és fogadását. Terméke az adományozó totem: tulajdonképpen egy fémkocka, rajta egy terminállal, bankkártyánk segítségével így egyből az adományozott szervezethez kerülhet egy általunk kiválasztott összeg – legyen akár csak egészen csekély, mondjuk 300 forint. Mindegyik terminálhoz egy alapítványi bakszámla van kötve – és egy szoftver figyeli az adományozásokat. Az eszköz kihelyezéséért havi fix összeget kér az alapítványoktól, nonprofit szervezetektől: 35 ezer forintot és addig 8 eszközt helyezett már ki.

15 százalékért cserébe 30 millió forintot kért, azért hogy pályára tegye a vállalkozását, de túlzás lenne azt állítani, hogy a Cápák el voltak ragadtatva az ötlettől:

Mi a bánatért ér ez a cég 200 milliót?

– tette fel a kérdést Moldován András.

Fodor Gábor a Cápák előtt - Sallak Dóra/RTL

Idejössz egy értéktelen, álszent dologgal és kérsz a 15 százalékáért 30 milliót? Loptuk mi a pénzünket, mit gondolsz?

A kiszámolt cégértéket Lakatos István is kifogásolta, méghozzá elég erélyesen:

Én kiszállok ebből a hazudozásból, ebben a formában ez egy nem létező történet a számomra. Az én világomban nem üzlet adományt organizálni, mert azon nem keresünk pénzt.

Gábor kifejezetten megosztotta a Cápákat Moldován András és Lakatos István nem érezte, hogy ennek a vállalkozásnak itt lenne a helye – vagy hogy ez egyáltalán vállalkozás lenne. Balogh Levente, Tomán Szabina és Balogh Petya azonban értették, tudják, hogy az emberek digitalizálódnak, és többek között az adományozás is digitalizálni kell. Petya szerint erre igenis van igény, és társadalmilag is hasznos, hisz a témában. Ennek ellenére minden Cápa kiszállt, az üzletet egyikük sem látta benne, bár Szabina felajánlotta a segítségét, és kihelyez egy totemet az egyik üzletében.

Túl korai még a Fusihoz

Papp Kristóf és Fekete Norbert egy applikáció ötletével állt a Cápák elé, mellyel extra pénzt kereshetnek a diákok és mindenki, akinek szüksége van egy kis mellékesre: fejlesztésük arra a problémára kínál megoldást, miszerint jelenleg nincs egy egységes platform, amely rendszerezné az alkalmi munkakínálatot. A Fusi egy online piactér, ahol releváns hirdetéseket jelennek meg a munkavállalóknak: ide a munkáltatók tölthetik fel aktuális ajánlataikat havidíjas csomagokkal, 10 állás havonta 100 ezer forintba kerül nekik, de 160 ezer forintért viszont korlátlan mennyiségű hirdetést kitehetnek. Első évben 200 milliós bevételre számítanak, így most 20 millió forintért cserébe 10 százalékot ajánlottak fel a cégükbe.

Papp Kristóf és Fekete Norbert a Cápák előtt - Sallak Dóra/RTL

Mivel jelen pillanatban egy prototípuson és egy ötleten kívül a srácoknak tulajdonképpen semmiük sincs, befektetőket nem találtak, de bátorítást annál többet: azt javasolták nekik, jöjjenek vissza jövőre, amikor már lesz kézzelfogható üzleti eredményük.

Designer gyerekruhák kicsit másképp

Csukovics Brigitta és Fodor-Magyar Dorina többféleképpen használható designer gyermekruhákat terveznek, készítenek és forgalmaznak. Az értékesítés másfél évvel ezelőtt indult el a webshopon keresztül, ezalatt 3,5 milliós bevételük volt, amit az utolsó fillérig vissza is forgattak a cégükbe. Összesen 500 terméket adtak el, de a cél 2023-ra a 2 ezer, majd 2024-re a 6 ezer termék eladása. Emellett szeretnék bővíteni textilkészletüket, szeretnének felvenni egy állandó varrónőt – mindehhez és a marketingkeretük megemeléséhez 5 millió forintra volt szükségük, amelyért 10 százalékos részesedést kínáltak. A ruhák árai 6 ezer és 20 ezer forint között mozognak - általában a len alapanyagúak a drágábbak.

A Cápák el voltak ájulva a cuki, apró babaruháktól, de üzletileg is nagyon picikének tartották, Balogh Petya egyből kiszállt, ahogy Moldován András is:

Ti nem nagyban gondolkodtok, hanem szépben – de én jobban szeretek nagyban gondolkodni.

Csukovics Brigitta és Fodor-Magyar Dorina a Cápák előtt - Sallak Dóra/RTL

Balogh Leventét, amikor meglátta a gyerekruhákat, egyből kiverte a víz, de olyan szépek és minőségiek, jól össze vannak rakva, Brigi és Dorina pedig annyira összeszedett, hogy elcsábult:

Vannak pillanatok, amikor én is start-up befektető leszek, mint a Petya.

Egy fél ajánlattal állt elő: 2,5 millió forintért 5 százalékot kért, Tomán Szabina is megadta ez, sőt Lakatos István is beszállt. A vállalkozópáros el is fogadta mind a három Cápát, így tulajdonképpen több pénzzel mentek haza, mint amennyiért jöttek – igaz, nagyobb rész adtak el, mint gondolták.

Kígyót, békát, pókot!

Demeter Attila gyerekkora óta a természet és az élővilág megszállottja, és most egy régi álmát szeretné megvalósítani, szeretne létrehozni egy egzotikus-állat kiállítást, ahol kézbe is lehetne venni az állatokat – és különböző borzongásiszintű csomagokat lehetne vásárolni.

Demeter Attila a Cápák előtt - Sallak Dóra/RTL

Jelenleg abból él, hogy az állataival járja az országot, bemutatókat tart. EL is hozott közülük egy párat a stúdióba. Ezen a ponton Tomán Szabina elsápadt, majd felpattant az első kígyó láttán. Attila sorra húzta elő ládáiból az izgalmasabbnál izgalmasabb állatokat, ahogy mondani szokták: el is vitte a showt, és olyan jól szórakoztak a Cápák, hogy majdnem megfeledkeztek róla, tulajdonképpen miért is jött a vállalkozó. 25 millió forintért 20 százalék részesedést ajánlott fel – ebből az üzlethelyiséget alakítaná ki. Lakatos István nyilatkozott eőször, aki elmondta, hogy ettől befektetőként nem jött lázba:

Ez a vállalkozás abszolút rólad szól, és abszolút személyfüggő – éppen ezért nem is igazán skálázható, nem fogok tudni belőled négyet -ötöt létrehozni. Egy ilyen bolt meg kevés. De az állataidtól lázba jöttem: te egy nagyon jó ember vagy, semmi kétség.

Ezzel mindegyik Cápa maximálisan egyetértett, de sorra kiszálltak a lehetőségből.

d’Artagnan a Cápák között

Rákonyi Tibor 29 éves szoftverfejlesztő egy vadonatúj sporteszköz ötletével érkezett: a Calibur a világ első okos, vezetéknélküli találatjelző rendszere vívók számára. Egy mobilapplikáció és pár vezeték nélküli jeladóegység megoldhatná a vívás egyik nagy problémáját – és úgy tűnik meg is oldja. Ezt többek között onnan lehet tudni, hogy másfél év alatt eladott már belőle ezer darabot, 70 millió forint értékben.

De mivel a vívás szűk piac, Tibor szeretne ennél messzebb menni, és széles tömegek számára elérhetővé, vonzóvá tenni a sportot, és persze az eszközét. A már meglévő technológiai alapokra építkezve létrehozott egy újfajta csapatjátékot, mely a közelharcon, a víváson alapul. Ennek fejlesztésére kért 44 millió forintot, és 17 százalékos részesedést ígért. Cége már van, mely a terméket fejleszti és forgalmazza, egyelőre a hardver eladásból származik a forgalma. Ám a Cápákat nem sikerült maradéktalanul meggyőznie erről a játékötletről:

Te nem vagy egy csöveskukorica, de ez sem egy matyóhímzés

- foglalta össze Moldován András summásan a véleményét, majd elsőként kiszállt. Balogh Levente sem hisz a víziókban, bár az eladásokat komoly produkciónak értékelte. Lakatos István ellenben tett egy fél ajánlatot, 22 millióért cserébe 22 százalékot kért, Balogh Petya is felajánlotta ezt az összeget hasonló feltételek mellett.

Rákonyi Tibor a Cápák előtt - Sallak Dóra/RTL

Most velünk kell megvívnod, lehet, hogy ez lesz életed legnehezebb asszója

- hívta fel a figyelemét Lakatos István. Egy ellenajánlatban Tibor 15 százalékot ajánlott a 22 százalék helyett, de István ezt elutasította, de ha jönnek a számok, hajlandó lenne visszamenni a 15 százalékra, erre Balogh Petya is rábólintott. Az üzlet pedig megköttetett.