Ezek a sikersztorik inspirálhatják a jövő vállalkozóit

Az idei évben indult el a Brancs, az ország első közösségi piactere, ahol úttörő ötletek megvalósulását lehet elővásárlással támogatni. Már több mint 60 kampány futott le a közösségben, a legsikeresebbeken keresztül mutatjuk be mire képes a közösségi finanszírozás.

Közösségi finanszírozással kampányt indítani már nem számít újdonságnak, hiszen sokan ismerik a nemzetközi térben főként tech ötletek finanszírozására kitalált Kickstarter kampányokat – a hazai vállalkozásoknak sokáig nem állt rendelkezésre hasonló platform. Azonban hazai viszonylatban a Brancs tovább gondolta ezt a ötletet és nem csak lehetővé tette itthoni projektek számára a közösségi finanszírozási formát, de egy olyan koncepciót hoztak össze, amiben nem csak a vállalkozó tudja validálni az ötletét, hanem akár a potenciális befektetők is megerősítést kaphatnak, hogy egy projekt, termék már bizonyított és van rá kereslet. Nézzük is a sikersztorikat!

Urilcard - több mint egy digitális névjegykártya

Az Urilcard 2 éve lépett a piacra, az NFC alapú digitális névjegykártyájával.

Az Urilcard-dal kelek és fekszem, teljes állásba vagyok a cégnél, tehát abszolút egy kész koncepcióval rendelkeztem már a Brancs előtt is. Viszont, régóta gondolkoztam az Urilcard tag termékének a bevezetésén, amely a névjegykártya mobilra ragasztható mini verziója

- mondta Drabant Sebestyén a vállalkozás vezetője, tulajdonosa. Az egyedi termék egyedi platformot kívánt meg, amihez tökéletesen illeszkedett a Brancs és utólag is nagyra értékeli a Brancs által hozzáadott értéket. A csapat segített a termék körüli marketing megalapozásában és a szöveges tartalmak kidolgozásában, amely később a gerince lett a termékről szóló leírásoknak, ajánlatoknak.

Sebestyén örömmel tapasztalta, hogy a tag vásárlók között nem volt korábbi Urilcard ügyfél - egy teljesen új célcsoportot tudott megszólítani és így még tovább bővítette az ügyfélbázisát. Az utolsó vásárló az elmúlt napokban kapta meg a vadonatúj UC tag-jét, így a teljesítést is letudta, ráadásul az utóbbi két hétben felgyorsultak a tárgyalások olyan potenciális befektetőkkel, akiket a Brancs eseményen ismert meg.

Dobozváros - hobbiból megélhetés

Lakatos István, a Dobozváros gyerekkönyv írója egy egészen más irányból érkezett a Brancshoz. 2011-ben jelent meg a könyve egy nagy kiadónál, ami sikeres volt, de kiadó elzárkózott az újranyomástól - miközben az évek múltával egyre több levelet kapott István, hogy hol lehet elérni a könyvét, és nem ritkán találkozott az antikváriumokban egy-egy példánnyal 10-15 000 forintos áron. István saját kiadót alapított és közösségi finanszírozása révén gyűjtötte össze a könyv újrakiadására a forrást.

A regényírás és az illusztrálás egy nagyon időigényes szenvedély és hobbi. Órákon át képes vagyok elmerülni a részletekben, van hogy napokig rajzolok egy illusztrációt - ez az én szenvedélyem, az üzleti részéhez kevésbé értettem

- mondta István. A Brancs segített a termék kommunikációjának összeállításában, a termék prezentálásában, de legfőképpen üzleti kockázat nélkül validálták István ötletét. A kampány hatalmas siker lett, a célösszeg majd másfélszerese gyűlt össze negyven nap alatt.

Az ötletgazda régóta küzdött már azzal, hogy a nem feltétlen izgalmas, de biztos megélhetést válassza, vagy a szenvedélyének éljen - a Brancs kampány egy újabb visszajelzést adott, hogy az utóbbira is van piaci igény és kereslet. István következő nagy célja, hogy kihasználva ezt a lendületet, beindítsa kiadóját, saját és mások jó könyveit adja ki és abból élhessen amit szeret.

A kocsmákból a konyhákba

A Cseles alkoholos szörp már több vendéglátóhelyen is kapható volt, de a pultosok jóindulatára volt bízva a termék fogyasztói körének kiépítése - szájhagyomány útján terjedt a szörp híre, így gyorsan kiépült a kocsmákra optimalizált kereskedelmi folyamat. A közösségi médiában jutott el hozzájuk a Brancs híre és azonnal meglátták benne a potenciált.

Tudtuk, hogy szeretnénk közvetlenül megszólítani a fogyasztókat, de valahogy nem volt hozzá átütő ötlet - a Branccsal kockázat nélkül ugorhattunk bele a kalandba

- mondta Varga Dávid, aki harmadmagával vezeti a vállalkozást. Persze ez sem lett olyan egyszerű: friss dizájnt készítettek a márkának, és két új ízzel indították a kampányt.

A növekvő számokat a kampányban nagyon jó volt látni, de igazán csak akkor esett le, hogy ez a projekt beindul, mikor egymás után szerveztük le a brancsosokkal a sajtómegjelenéseket

- mondta Dávid, akinek sokat segítettek hogyan kezelje ezeket az interjú helyzeteket és hogyan használják ki a megjelenéseket a közösségi médiában. A küldemények csomagolása hatalmas élmény volt, amit a fiúk mindig együtt végeztek, hiszen meg akarták együtt élni a sikert.

Rájöttünk azonban, hogy ez nem fenntartható, úgyhogy azonnal elkezdtünk egy fulfilment céget keresni, hogy ez gyorsan és automatizáltan működjön. Nagyon sokat tanultak ebből a pilot projekből, a pénzügyi hasznon felül sokkal értékesebb tapasztatot szereztek, amivel megalapozták a most már elérhető közvetlen értékesítési csatornát - sokkal több energiát fordítanak a felhasználói élményre, legyen az a fogyasztás vagy a vásárlás, és sokkal komolyabban veszik a termék promócióját is

- tette hozzá.

Az év agrárvállalkozói ötlete

Matus Dóráék már majd egy évtizede foglalkoztak birs birtokuk művelésével, mikor azt érezték, hogy a kereskedelmi láncban csak ők nem járnak jól, miközben a fogyasztó többszörös árat fizet ki egy kiló birsalmáért. A birsalmafák “örökbefogadása” már hónapokkal a Brancs kampányuk előtt megszületett, gyorsan sikerült is 20 ügyfelet megszerezniük a projekthez, de itt egy láthatatlan falba ütköztek.

Egy olyan platformot kell keresnünk, ami segít elérni egy szélesebb kört, hiszen az első tapasztalatok, visszajelzések jók voltak, de országosan ismertté tenni egy induló kezdeményezést nem egyszerű - hiányzott az áttörés

- mondta Dóra. A kampány szárnyra kapott, és ennek köszönhetően egy hónap alatt elérték az első évre tervezett eredményeiket és végül az eredeti célhoz képest 241%-os teljesítménynél zárták le a megrendeléseket. A Brancs sokat segített a termékcsomagok kialakításában, a megjelenésben és sok fontos tanáccsal látták el az ötletgazdákat, hogy a piacra lépés könnyebb legyen.

Dóráék számára az egyik legnagyobb eredmény mégsem pénzben mérhető: A megrendelőink a személyes birtoklátogatások és csomagjaik átvétele során adtak nekünk újabb lendületet: annyi pozitív visszajelzést, kaptunk, ami már nagyon hiányzott. A Brancs kampány sikere számunkra az utolsó előtti pillanatban érkezett, több kudarcot követően. Egy dolog, hogy pénzügyileg megtérülővé tette az évet, de hitet és értelmet, új erőt adott nekünk a folytatáshoz.

A szakma is elismerte a Birsbirtok innovatív értékesítési ötletét, és ügyfélközpontúságát - Dórát az Év Női Agrárvállalkozója díjra jelölték és a kampány sikerének köszönhetően több viszonteladói megkeresés is beérkezett. A tapasztalatok alapján már látják a következő lépést is: az örökbefogadási program továbbfejlesztésén felül elindulnak a feldolgozás irányába, hogy késztermékekkel is ki tudjanak jönni a piacra.

A fenti felsorolásból látszik, hogy a legkülönbözőbb területekről érkeztek sikersztorik. Agrár, vendéglátás, könyvkiadás és technológiai újítás is szépen megfér egymás mellett és inkább az elképzelés, a belevetett hit és egy szakértői csapat az, ami a siker záloga. Azonban nem csak az ötletgazdáknak sikerült a 2022-es év, hanem velük közösen, rajtuk keresztül a Brancsnak is. A közösségi piactér koncepciójuk különböző kampánycélokkal is működik és a vállalkozók, illetve befektetőktől kapott visszajelzések alapján hiánypótló, amit csinálnak. 2023-ban még nagyobb hatással szeretnének lenni a hazai vállalkozói és startup színtérre, ezért ők is elindították a saját kampányukat a Tőkeportálon, amiben a céljuk, hogy pár éven belül akár a nemzetközi közönségnek is bemutathassák a legjobb hazai ötleteket.