Egyre rosszabb helyzetben vannak ezek a hazai cégek: mi lesz így, ha beüt a válság?

Egyre nagyobb gondot okoz az árfolyamváltozás a cégeknek. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait mutató kkv bizalmi index legutóbbi eredménye szerint ugyanis a szakemberhiány után ez okozza a legnagyobb problémát a vállalkozásoknak – derül ki a K&Hközleményéből.

„Már minden harmadik (33%) kkv mondja azt, hogy a cége üzleti tevékenységét akadályozza a folyamatos árfolyamingadozás és az abból fakadó bizonytalanság. Ez jelentős változás az előző negyedévhez (24%) és az egy évvel ezelőtti értékhez képest is (25%). Az infláció és az orosz-ukrán konfliktus következtében a májusi felmérés óta látványosan gyengült a forint az euróhoz képest, így az is elképzelhető, hogy jelenleg már nem is a szakemberhiány, hanem az árfolyamingadozás hátráltatja leginkább a hazai kkv-kat” – részletezte az eredményeket Rammacher Zoltán, kkv marketing és értékesítés szakértő.

A szakemberhiány az első, de a többi kihívás is egyre komolyabb

Az árfolyamingadozást továbbra is a szakemberhiány okozta problémák előzik meg. „A megfelelő munkaerő megtalálása egyre nehezebb. A cégek 41 százaléka nyilatkozott arról, hogy az elmúlt félévben a szakemberhiány jelentette számára a fő kihívást, míg az előző negyedévben ez az arány 33 százalék volt. Ezzel közelítünk a vírus előtti időszakhoz, hiszen legutóbb több mint két évvel ezelőtt volt 40 százalék fölött ez az arány” – mondta el a szakember. Az anyaghiány okozta problémák (26%), az alapvető működési költségek növekedése (20%) és az infláció (19%) ennél ugyan kevésbé meghatározóak, de a cégek jelentős részének nehezítik a működését.

A koronavírus már nem jelent problémát a cégeknek?

A koronavírus megjelenése óta, negyedévről negyedévre a cégek 9-14 százaléka nyilatkozott arról, hogy a járvány akadályozta az üzleti tevékenységet. Ez az arány mostanra jelentősen, 2 százalékra csökkent, így elmondható, hogy a vállalkozások elsöprő többségének már nem jelent problémát.