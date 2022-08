Ez lenne a siker kulcsa? Sok magyar még mindig alábecsüli ezt az eszközt

Nincs olyan szektor, amely ne szembesült volna problémákkal az elmúlt időszakban, de a kockázatitőke- és befektető cégeket sem kerülte el ez a hullám. Állandó változás alatt áll az, hogy hogyan döntenek a vállalatok arról, hogy milyen vállalkozásokat támogassanak. Éppen ezért, mielőtt belevágsz a nagy ötletbe, fontos pár dolgot tisztázni.

Aranykorukat élik a start-up-ok, a vállalatok, kisvállalkozások, ráadásul a különböző finanszírozási lehetőségeknek köszönhetően már a bankot is kihagyhatjuk az egyenletből. A közösségi finanszírozás Európában és Amerikában már virágzik, most pedig már Magyarországon is elérhető. A Brancs közösségi finanszírozási oldal ugyanis kifejezetten hazánkban indult, így már itt is elindíthatjuk a kampányunkat.

A vállalkozás indítás most rengeteg embert érdekel, hiszen gyakran egy-egy új ötlet képes egy egész iparágat felforgatni. 2021 első három negyedévében a globális kockázatitőke-finanszírozás több mint 450 milliárd dollárra nőtt - emelte ki az Entrepreneur magazin. Ez több mint 100 milliárd dolláros növekedést jelentett a 2020-as év azonos időszakához képest, a befektetési hullámból pedig az újonnan induló startupok is profitálnak, hiszen a korai fázisú finanszírozás 104%-kal nőtt 2020 és 2021 között.

Az induló vállalkozások számára a legjelentősebb változás az, hogy az alapítóknak mostanra elképesztő eszköztár áll rendelkezésükre, ha finanszírozásról van szó. Szolgáltatások, platformok segítenek összekapcsolni a befektetőket a vállalkozókkal, új ötletekkel. Emellett számos olyan rendezvény, esemény és közösség is létrejött, amelynek a célja a start-up alapítók segítése a finanszírozás megtalálásában. Mi az, ami igazán nagyot lendít a vállalkozásunkon? Meglepődnél, de szinte kéznél a megoldás.

Ne becsüld alá a közösségi médiát

Kezdő vállalkozóként fordulhatunk finanszírozók klasszikus kereséséhez, ahol felkutatjuk a befektetőket, elbeszélgetünk felük, és ezt a folyamatot ismételve kerítünk anyagi eszközöket vállalatunk beindítására. Működőképes ez is, de nem az egyetlen módja annak, hogy elinduljon a vállalkozásunk.

Az emberek szívesen támogatnak olyan vállalkozásokat, amelyek pozitív környezeti, vagy társadalmi hatást tudnak kifejteni, esetleg egy új, érdekes terméket jelenítenek meg. Miért ne fordulhatnál egyenesen a vevőkhöz, ha finanszírozásról van szó? A közösségi finanszírozás ugyanis pont azoknak való, akik most szeretnének berobbanni a köztudatba, és elindítani vállalkozásukat.

A médiajelenléttel pedig könnyen kiépíthetjük ezt. Ugyanis, amennyiben termékünk jelen van egy ilyen kampányban, és ezzel párhuzamosan erős a közösségi média jelenléte, ez sokban segítheti az indulásunkat. Korábban lapunknak Kövesdi Gábor, a Brancs közösségi finanszírozási oldal alapítója is elmondta, hogy egy sikeres kampány mögött aktív közösségi média használat áll. Ha a leendő vásárlóink látják, hogy milyenek vagyunk, milyen a termékünk, transzparensek vagyunk és elérhetőek, úgy szívesebben szállnak bele a vállalkozásunkba, ráadásul nagyobb körhöz is eljut a hírünk.

Az alapigazságok itt is működnek, a jó képek, jó videók mindig több látogatót vonzanak, a család és barátok által támogatott projektek pedig a bizalmat is megelőlegezik. Ami külföldön működik, az nálunk is működik, fontos tehát a projekt személyessége, valamint az első vásárlók is

- összegezte Kövesdi Gábor azt, hogy mitől válik sikeressé egy projekt a Brancson. Azonban voltak olyan vállalkozók is, akiknek nem sikerült jól a szereplésük, itt is vonható párhuzam, hiszen általában hasonló hibákat vétenek el a sikertelen projektek is.

A projekteknél fontos a transzparencia, a képek, a videók. A közösségi finanszírozású projekteknél a bizalmat kell elsősorban megteremteni, ezek a tartalmak ezt erősítik. Ha a terméknek, szolgáltatásnak nyitunk egy közösségi média oldalt, amivel posztolunk, akár egyszerűbb tartalmakat, könnyű követőket szerezni. Több projektgazda a szimpla posztok mellett ráadásul saját hirdetésekkel, landing oldalakkal és sajtómegjelenésekkel is építette a bizalmat terméke, szolgáltatása iránt, és aktív jelenléttel és érdekes tartalmakkal motiválta közönségét

- tette hozzá az ötletgazda. A közösségi média jelenlét mások szerint is kritikusan fontos, főleg ha kezdő vállalatról van szó. A Get Fully Funded is megosztott 4 tippet arról, hogy hogyan használhatod a közösségi médiát kezdő vállalkozóként azért, hogy közösségi finanszírozási kampányod befusson. Elsőnek, és legfontosabbnak azt jelölték meg, hogy ha vállalkozásunkkal közösségi finanszírozási kampányba kezdenék, mondjuk el a történetünket. Ezt követően folyamatosan frissítsünk, osztjunk meg híreket arról, hogy hogy áll a vállalkozás, a kampány, ezzel közelebb hozva a termékünket, szolgáltatásunkat a közönséghez.

Nagyon fontos, hogy a szolgáltatásunk, termékünk arculata, megjelenése, stílusa állandó legyen, csak úgy, mint a hangnem, ahogy kommunikálunk. Ezen felül pedig törekedjünk a folyamatos kapcsolattartásra támogatóinkkal, foglalkozzunk velük, figyeljük a javaslataikat, hiszen nélkülük nem jöhetne létre a mi vállalkozásunk sem. A közösségi média a legnagyobb lehetőség a közösségi finanszírozásban, hiszen gyors képet kaphatunk a termékről, a vállalkozás sikerességéről, és mindezt ingyen.