Nagy bajban a kisvállalkozások: nem tudni, mennyivel nőnek a kiadásaik

Mit kell június 30-ig bejelenteniük a kisvállalkozásoknak? Kinek nem jár rezsiáron az energia, és hogyan tud spórolni, hogy „csak” 3,5-szeresére nőjenek a költségeik? Ennek járt utána a Telex.

Azoknak a cégeknek, akik most kiszorulnak a kedvezményes rezsiből nem csak durva költségemelkedéssel kell számolniuk, de még adminisztratív nehézségekkel is szembe találják magukat. A kérdés pedig az, hogy pontosan kik is azok, akikre nem fog mostantól vonatkozni a rezsicsökkentés.

A falusi kisbolt, ahol 3-4 ember dolgozik mindössze maradhat a jelenlegi rezsiárnál, viszont a pékség, ahol már 5-6 ember dolgozik jó eséllyel hirtelen sokszoros energiaköltségekkel fog szembesülni. Akik kikerülnek a kedvezményes árak alól azok előtt pedig két lehetőség áll: vagy a jelenlegi ötszörösét fizetik meg és kifejezetten nehéz piaci helyzetbe kerülnek, vagy még az év végéig választhatnak egy úgynevezett végső menedékes árat, amikor csak 3,5-szeresére fognak nőni a költségeik.

Mindkét esetben óriási a kockázat, hiszen az áram és a gáz piaci ára napról napra változik, így nem lehet pontos értéket mondani arról, hogy mivel is néznek szembe a cégek. A Telex számításai szerint az áram esetében (az energiahivatal adatai alapján) a villamosenergia lakossági ára Budapesten 10,17 eurocent/kWh volt, míg a tőzsdei áramár 300 euró/MWh, vagyis ebből csak háromszoros árkülönbség jönne ki. Ám ez ennél sokkal bonyolultabb, hiszen a magyar lakosság rendszerhasználati díjat is forgalmi adót is fizet.

Az új szabályozás szerint augusztus 1-től már csak a lakosságnak és a mikrovállalkozásoknak jár az olcsóbb energia, de csak egy bizonyos mennyiségi korláttal kaphatnak ők is olcsó energiát. A vállalkozások közül azoknak jár továbbra is a kedvezmény, akik: