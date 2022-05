Ilyen egyszerűen keresheted rommá magad egy webshoppal: a profik így csinálják!

Az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben. Az elektronikus kereskedelem rekordot rekordra halmoz, minden jel arra mutat, hogy mi, magyarok imádunk online vásárolni. Erre az igényre pedig sok kereskedő is reagált, és természetesen a cégeket ksizolgálva megjelentek a csatolt szolgáltatások is, mint például a Brancson is feltűnt Marketyour.store.

Dübörög hazánkban az online kereskedelem népszerűsége, a webshopokat egyre többen látogatják, és egyre többen vásárolnak így. Az internetes és csomagküldő kereskedelem felpörgését látványosan igazolja a hazai statisztika is. Az online értékesítés éves forgalma tavalyelőtt lépte túl először az ezermilliárd forintot, 2021-ben pedig jócskán 1300 milliárd forint fölé nőtt.

A legutóbbi december a legerősebb havi adatot hozta 148 milliárd forinttal, a megelőző hónap 147 milliárdos csúcsát adva át ezzel a múltnak. Az idei évben is csúcsra járnak a webshopok hazánkban. Magyarország e-kereskedelmi piacának forgalma bővült a legnagyobb mértékben Észtország után Európában. A növekedés mintegy 29%-ot tett ki és ezzel a hazai piac meghaladta a 1200 milliárd forintos szintet.

Nem csak a vásárlók száma sokszorozódott meg, hanem a webshopok száma is – iparági statisztikák és az Adlogic becslései alapján másfélszer annyi webshop működik most hazánkban, mint a pandémia kitörése előtt. A vírushelyzet alatt a különböző korlátozások miatt a vállalkozások zöme rá volt kényszerítve, hogy komolyan vegye az online értékesítést. A hagyományosan offline iparágak, mint például az építőanyagot és lakberendezési cikkeket forgalmazó üzletek tömegesen nyitottak és vittek sikerre webshopokat. Sokak számára a 2020-ban és 2021-ben szerzett gyakorlat elég volt arra, hogy a webáruház ne csak kiegészítése legyen a korábbi profitnak, hanem önálló bevételi forrásként is megállja a helyét az üzletben.

A hagyományos offline kereskedelemhez képest az online térben a vásárlók akár a másodperc törtrésze alatt is hozhatnak döntéseket, anélkül, hogy a folyamatban eladók vagy kiszolgálók motiválnák őket választásra. A weben nagyon könnyű felvonultatni a termékportfoliót, új áru felvezetésére akár 15 perc is elég lehet, a webshop tulajdonosának pedig fizikailag még hozzá sem kell nyúlnia a termékekhez. Az online áruházak sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni vásárlóik felgyorsult életéhez is, kényelmesebbek és elérhetőbbek lehetnek számukra, így több látogatót vonzhatnak.

A számos előny mellett komoly elvárásokat is támaszt az internetes kereskedelem. A webáruház üzemeltetőjének – amellett, hogy ismerje a termékét, a piacát és legyen megfelelő tőkéje - képben kell lennie a villámgyorsan változó trendekkel és viselkedési normákkal, ki kell tanulni a vásárlók megújult rutinjait, és úgy felkészíteni a webshopot, hogy az a látogatók maximális kényelmüket szolgálja

- mutatott rá Venk László, az Adlogic ügyvezető igazgatója. Így nem meglepő, hogy egyre nagyobb az igény eladói oldalról is arra, hogy a termékeket a webshopban jobb minőségben mutassák be. Szauter Zsolt, az eMAG magyarországi marketing igazgatója elmondta, a pandémia hatására az online jelenlét a korábbiaknál is fontosabb lett a vállalkozások számára.

A világhálón való értékesítés két évvel ezelőtt sokaknak a túlélés egyetlen útját jelentette, ma pedig már a fejlődés és a versenyképesség elengedhetetlen összetevőjévé vált. Az eMAG Marketplace-hez hasonló online piacterek pedig remek lehetőséget adnak a kis- és középvállalkozások számára, hogy hatékonyan érjék el termékeikkel a fogyasztókat, és felvegyék a versenyt a piac nagyobb szereplőivel. Friss kutatásunk eredményei azért is fontosak, mert hasznos visszajelzést adnak a fogyasztók szokásairól és viselkedésétől, amiknek megfelelően tudjuk finomhangolni a Marketplace működését

- tette hozzá a marketing igazgató. A felmérés a kitöltőkhöz elérő, online piactereket népszerűsítő reklámokat is felmérte. A felhasználók saját bevallásuk szerint a legtöbbször (79 százalék) a közösségi médiában találkoznak a piacterek hirdetéseivel, de a Google szolgáltatásait is sokan (50 százalék) bejelölték.

Ennyit jelentene egy kép?

A Brancson is találhatunk olyan szakembert, aki a webshop élményt fejlesztené tovább. A marketyour.store szolgáltatásában a robotika segítségével olyan 360 fokos képeket készítenek webshopos felületekre, amelyeket később nem csak egyszerűbb használni, de általuk a vevő is jobba szemügyre veheti a terméket. Bár hasonló szolgáltatások korábban is voltak a piacon, azok nem ölelték fel az egész folyamatot. Kovács Balázs a Marketyour.store öteltgazdája elmondta, hogy eddig 360 fokos termékfotókat inkább a kis méretű termékekre alkalmazták, ők azonban akár 3,5 méter széles termékekre is tudnak tartalmat készíteni.

Megoldásunkkal a képkészítés, webes tartalom generálást és weboldal/webshop integrációt is megoldjuk egy szolgáltatással. Ez pedig megkönnyíti a tartalmak felhasználását

- emelte ki a szakember. Az elkészült tartalmakat pedig értékesítés támogatásra, és új ügyfelek megszólítására is lehet használni közösségi médián keresztül, az egyedileg kialakított marketing funnel létrehozásával, ami egy közösségi médiában megosztható kattintható posztot jelent az általunk készített tartalommal, amelyből direkt értékesítést lehet elérni.

Webshopok elsődleges értékesítési és vásárlói bizalom kialakításának eszköze a termékfotó. Ügyfeleink visszajelzése alapján, egyértelmű különbség és segítség, hogy termékeiket, interaktívan meg tudják mutatni minden oldalról. Ezáltal, már majdnem olyan vásárlói élményt nyújt, mintha bolti vásárlás történne, sőt még többet is

- mondta Kovács Balázs, aki kiemelte, hogy egy dinamikusan növekvő piacról van szó, ahol folyamatos a fejlődés az e-kereskedelmi szereplők között. A vásárlók részéről pedig egyre nagyobb információ éhség mutatkozik.

Minél többet akarnak megtudni, minél tudatosabb döntést szeretnének hozni. Egyre több bolt dönt az e-kereskedelmi felületet kialakításában, minőségi fotókkal, a technológiailag nyitott és új megoldásokra nyitott vevő pedig azonnal 360° képekkel indítanak. Tudni kell ugye, hogy fehér hátteres, nagyfelbontású álló képeket is megkapja a vevő egyszerre, melyet további marketing anyagokhoz is fel tud használni

- emelte ki Kovács Balázs.

Szolgáltatásukban tulajdonképpen a sima termékfotókat átkötik HTML tartalommá, így két szolgáltatást adnak el egyszerre. Hozzátette, hogy ha azt vesszük alapul, hogy egy állóképet ma piacon 3000-5000 forint/db áron kap meg az ügyfél, addig egy általuk készített 360°-os kép kb. 25 000-30 000 forint/termékre tehető, miközben 36db állóképet és 1db 360 fokos képet kap az ügyfél integrációhoz szükséges kódokkal együtt.Külföldön már egyre népszerűbbek az ilyen termékfotók, így Magyarországon is dinamikus piacra számítanak.