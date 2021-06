Ez lehet a kiút a magyar KKV-knak: máshogy ebből nem lesz nagy pénz

A digitális fejlettség vált a magyar vállalkozások versenyképességének legfontosabb mozgatórugójává a pandémia alatt. A helytől független munkavégzés és munkakultúra kialakítása tartósan a cégvezetők prioritási listájának elejére került, és egyre többen kezdték el stratégiai szinten kezelni a felhőalapú megoldásokat.

A munkatársak már nem érzik jól magukat a régi rendszerben

A digitális átalakulás a pandémia előtti időszakban általában azokat a kis- és középvállalkozásokat érintette leginkább, akik tevékenységükből adódóan rá voltak kényszerítve a folyamatos innovációra, vagy nagyon tudatosan építették üzleti környezetüket. A vírushelyzet azonban berobbanta ezt a piacot, és azoknak a vezetőknek is hozzá kellett szokniuk a helytől független munkavégzéshez, akik eddig elsősorban a hagyományos munkaszervezésben hittek.

A járványhelyzet lecsengésével egyre többen térnek vissza az irodába, de az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a kollégák zöme már egyáltalán nem, vagy csak részben akar ugyanabban a környezetben dolgozni, mint tette azt korábban.

A cégvezetők visszajelzése alapján különösen a tapasztaltabb kollégák esetében érzik azt, hogy a pandémia alatt bevált home office rendszeréről nem akarnak teljesen lemondani, és újra beülni sokkal nagyobb kötöttségekkel járó irodai környezetbe

– mondta Juhász Viktor, az iSolutions Kft. ügyvezetője. A munkaerő megtartása mellett a toborzási folyamatokra is kedvező hatással van a digitális érettségi szint. A cégek munkaerőért folytatott harcában is fontos szempont lett az, hogy mennyire vannak jól felépítve az informatikai háttérfolyamatok. Ebbe beletartozik az, hogy a munkavállaló mennyire hatékonyan tud távolról dolgozni, de ami igazán számít, az a hardverek és a digitális eszközrendszer (pl. dokumentumkezelés, meetingek, kapcsolattartás) szervezettségi szintje.

„Két azonos feltételeket kínáló cég közül a jelölt azt fogja választani, ahol a digitális háttér jobban fel van építve. Egy érett munkavállalónál már az a legfontosabb szempont, hogy jól osszák be az idejét és hatékonyan gazdálkodjanak az erőforrásaival. A digitális fejlesztések ezt kiválóan támogatják, így az ebbe fektető cégek a tehetségért és szakértelemért folyó versenyben nagy előnyre tesznek szert” – tette hozzá a szakember

A java még csak most jön

A digitális átalakítások során a legtöbb cégvezető ott követi el a hibát, hogy megelégszenek az alapmegoldásokkal, és nem kezelik stratégiai szinten ezt a folyamatot. A webes konferenciahívások és meetingszervezések beépültek a cégek mindennapjaiba, sokan a digitális dokumentumtárat is kialakították, és a korábban tiltott vagy nem szeretett chat is sokkal elfogadottabbá vált, és előszeretettel használják a rövid egyeztetésekhez.

Egy fejlettségi szinttel feljebb lépve az ún. kollaborációs megoldások (pl. közös dokumentumszerkesztés) is egyre több helyen érvényesülnek. Emellett a 20 fő feletti vállalkozások közül sokan kezdenek áttérni a vállalatirányítási rendszer felhőalapú szervezésére is- a cég által felügyelt ilyen méretű cégeknél ez az arány már eléri a 80%-ot.

A szükséges alapok tehát már a magyar kkv-k többségénél is kialakultak, de az igazi versenyelőnyt akkor lehet megszerezni, ha a működés szinte minden részét digitális alapon szervezik meg a cégek. Ide tartozik a feladatkiosztás- és ellenőrzés, az erőforrástervezés, a munkaidő kontrollja, a hatékonyság mérése és az elvégzett munka minőségbiztosítása is.

A helytől független munkavégzés legnagyobb kihívása ugyanis az, hogy csökkenteni kell a bizonytalanságot a beosztottban és a vezetőben is. „A vezetőkben teljesen jogosan merül fel az igény arra, hogy átláthatóan tudják kezelni a munkaerő idejét. Egy ilyen rendszer egyben a munkavállaló érdekét is szolgálja: a kapacitások szervezése, az ösztönzések és elismerések beállítása mind olyan terület, amire a folyamatok a klasszikus munkakörnyezetben már kialakultak. Most ugyanezt kell átültetni digitális formába: a különbség, hogy ennek a kialakítására nincs több évnyi idő, hiszen a terület folyamatosan fejlődik, és a versenytársak is fejlesztenek.” – mondta Juhász Viktor.

Amikor a sportkocsit csak kettes fokozatban járatják

Habár az átállásra való hajlandóság a vezetők részéről is pozitív irányba változott, a megvalósítás során rengeteg félmegoldással találkoznak a szakértők. Rendszeresen előfordul az, hogy a cégen belüli munkavállaló feladata a vállalkozás felhőbe költöztetése, és egy bizonyos szintig el is jutnak ebben a folyamatban, de az átgondoltság és a tapasztalat hiánya miatt nem működik jól a rendszer.

Az iSolutions saját mérései alapján a magyar kkv-k mintegy egyharmadánál előforduló probléma az is, hogy a vállalkozás komoly összeget áldoz havidíjas digitális alkalmazásokra, de mindössze csak egy vagy két funkciót használ ki belőle, a rendelkezésre álló többtucatnyi helyett. „Olyan ez, mint amikor egy sportkocsit csak kettes fokozatban járatnának ahelyett, hogy annak minden előnyét, kapacitását kihasználnák. A mi feladatunk az, hogy ebben segítsük a cégeket és edukáljuk őket a digitális átalakulásban, és a hosszútávú versenyképességük megőrzésében” – zárta a cég vezetője.