Rákóczi Feri: Egy étterem újranyitása nem olyan, hogy letakarítom a port, és kirakom a nyitva táblát

Milliókat bukott éttermén Rákóczi Ferenc: az ismert rádiós műsorvezető szerint a Liszt Ferenc téri étterem csak azért nem csődölt be, mert neki máshonnan is vannak bevételei. Most az Indexnek arról beszélt, bár örül a nyitásnak, de aggasztja, hogy a járványügyi adatok továbbra is igen rosszak, így elgondolkodtató, hogy jó ötlet-e a nyitás.

Rengeteg kérdés merült fel ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag nem tudtunk semmit. Egy étterem újranyitása nem olyan, hogy letakarítom a port, és kirakom a nyitva táblát. Össze kell ülni, meg kell tervezni mindent. Be kell szerezni az alapanyagokat. Nem csak azt kell tudni, hogy kell-e maszk, és mekkora távolságot kell tartani, de az is fontos, hogy kiderült, szükséges-e például védettségi igazolvány. Ezekre mind választ kellett kapnunk, mielőtt vendégeket fogadunk

- magyarázta a rádiós. Az étteremben tavaly még próbálkoztak házhozszállítással, de végül inkább a teljes bezárás mellett döntöttek, a dolgozók felét nem tudták megtartani.

Az elmúlt vaskos egy évet a Korhely abból vészelte át, hogy nekem máshonnan is van bevételem. Bérleti díjat kellett fizetni, több mint egy éve tart ez az időszak, már nagyon a végét jártuk, de a többség már korábban belebukott. A személyzetet is nehéz volt megtartani, bár a stáb magja szerencsére megmaradt

- fogalmazott Rákóczi Feri, aki tart a nyári szezontól, mert bár az első hetekben biztosan nagy lesz a tömeg a teraszokon, de külföldi turisíták nélkül kérdéses, később milyen lesz a forgalom. Hozzátette, nem hiszi, hogy vidékről annyian utaznának fel Budapestre nyaralni.