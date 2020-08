Új közlekedési táblákat helyeznek ki országszerte: ezt kell tudni róluk!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Tour de Hongrie szervezőbizottsága, mint a kerékpárosok biztonsága iránt elkötelezett szervezetek közös kampányba kezdtek a kerékpárosok védelme érdekében. A kampány célja a járművezetők figyelmének felhívása a biztonságos, 1,5 méteres előzési oldaltávolság betartására. Ennek érdekében a szervezetek közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó táblákat helyeznek ki országszerte olyan útszakaszok mentén, ahol sokan kerékpároznak. Az első táblát közösen helyezték ki a Dobogókőre vezető országút mentén, a Két-bükkfa-nyereg elágazásnál, melyet országszerte újabbak követnek majd a kedvelt kerékpáros útvonalak mentén.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-tól kezdődően nemcsak az országos közúthálózat, hanem a főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli és az országos kerékpáros törzshálózat lakott területen kívüli kerékpárforgalmi létesítményeinek üzemeltetését és karbantartását is ellátja. Mostanra már több mint 1000 kilométer kerékpárút üzemeltetése tartozik a társasághoz, ezzel együtt a kerékpáros társadalom mellett is még inkább elkötelezettek, ezért is tartják fontosnak, hogy nagy számban kikerülhessenek ezek a közlekedésbiztonsági táblák szerte az országban. A Tour de Hongrie csapata által legyártatott tábláknak a Magyar Közút megkeresi a legalkalmasabb helyszíneket és segít azok megfelelő kihelyezésében is, ezzel is hozzájárulva a biztonságos kerékpáros feltételek megteremtéséhez.

Az első kihelyezett táblát ma délelőtt közösen avatta fel Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Óberling József rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. A tábláról készült hivatalos képeket itt lehet megtekinteni.

Címlapkép: Getty Images