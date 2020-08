Óvatosan ezekkel az utalványokkal: simán átejtenek, se nyaralás, se pénz

Regnetegen árulják a befuccsolt utazásaik nyomán kapott kuponokat, vouchereket az interneten: sokan úgy gondolják, sokat spórolhatnak, ha rárepülnek a "lepattanóra". Ám nincs kolbászból a kerítés: könnyen megütheti a bokáját egy ilyen vásárlással az, aki nem elég körültekintő. Mutatjuk, mit kell leellenőrizni, mielőtt belevágsz egy ilyen ügyletbe.

Még mindig rengetegen árulját a neten utazási utalványaikat, vouchereiket: sok magyar utazó pedig szó nélkül rárepül a "lepattanóra", mert azt hiszi, a hirdetési oldalakról viszonylag olcsón lehet utazáshoz, szálláshoz jutni. Ez sok esetben így is van, de a dolognak rengeteg buktatója van - de erről majd később. A Pénzcentrum most szétnézett a legnagyobb apróhirdetési oldalakon, hogy kiderüljön, így augusztus vége felé hányan szabadulnának még meg utazási utalványaiktól.

Találtunk olyan december 31-ig felhasználható utalványt, amit konkrétan féláron kínáltak: 200 ezer forint értékben lehet menni egy zalakarosi hotelba, a hirdető 100 ezer forintot kér érte - ugyanebbe a hotelbe találtunk 100 ezer forintos utalványt is 10 ezerért. De láttunk 130 ezer forint értékű Aldi utazási utalványt is, amit 124 ezer forintért kínálnak eladásra.

Akadnak légitársaság-voucherek is: valaki például 500 eurónyi WizzAir utalványt akart eladni egy hirdetési csoportban, a hirdető "kedvező árfolyamon" adná el a vouchereket, 50 eurónként. A vételárról levélben lehet egyezkedni.

Könnyen megütheted a bokádat!

Bár sok kedvező ajánlatot találni a neten, azért érdemes utánajárni a dolgoknak, mert könnyen komoly galibába keveredhetsz az ilyen utalványokkal, voucherekkel. A Magyar Utazási Irodák Szövetésge szerint az első és legfontosabb, hogy meggyőződj róla,

ki az utalványt kibocsátó szolgáltató, utazási iroda és szerezz részletes információt az utalvány beváltásának feltételeiről, mielőtt megvásárolod azokat!

A Pénzcentrum kérdésére a MUISZ kifejtette, az utazási irodák legtöbbször utazási csomagban (közlekedés, szállás, ellátás stb.) kínálják szolgáltatásaikat utalványok formájában. Az utalványok átruházhatóak, azonban annak a személynek, aki eladja a birtokában lévő utalványt, tájékoztatnia kell az utazási irodát az eladás tényéről.

Ritkán előfordulhat, hogy csak szállás szolgáltatást tartalmaz az utalvány, ilyen esetben az utazási iroda állapodik meg a szállást nyújtóval az utalvány elfogadásáról, melyet a szállásadónak el kell fogadnia az utastól. Azonban ahogy fent írtuk, fontos a vásárlás előtt meggyőződni arról, hogy az utazási iroda és a szállást nyújtó milyen feltételekkel biztosítják a szolgáltatást

- hívták fel a figyelmet. Hozzátették, csak repülőjegyet tartalmazó utalvány elvétve kerül kibocsátásra, ebben az esetben is feltétlenül fontos a megvásárlás előtt minden részletet egyeztetni az utazási irodával.

Ezt tedd, ha átvernek

Amennyiben egy vásárló úgy érzi, hogy a gazdaság bármelyik szektorához tartozó vállalkozás becsapta, akkor érdemes a fogyasztóvédelmi hatóságnál feljelentést tennie, mindazonáltal szövetségünknek nincs információja arra vonatkozóan, hogy utazási irodák ellen ilyen témában eljárások indultak volna

- közölte a MUISZ a Pénzcentrum megkeresésére. Mint írták, a jogszabályok megalkotásakor a törvényhozók nem számoltak ekkora, világméretű vészhelyzetre:

A pandémia következtében sok ezer utas utazása ellehetetlenült, az utazási irodák az utas által előleggel vagy teljes részvételi díjjal lefoglalt utakat nem tudták elindítani. A 2017-ben kiadott jogszabály szerint ilyen esetben az irodának 14 napon belül vissza kell utalnia az utasnak a részvételi díjat. A jogszabály bevezetésekor azonban ilyen méretű világjárványra senki nem gondolt, a turizmusban eddig nem volt ilyen helyzetre példa.

Az irodák a hozzájuk befolyt összegeket azonnal átutalják a külföldi szolgáltatóknak, akik több hónapos csúszással kezdték csak el visszautalni az irodáknak a pénzeket, ezek a visszautalások még mindig folyamatban vannak. Az irodák ennek a helyzetnek a feloldására későbbi utazásra felhasználható utalványokat bocsátottak ki, azonban az utasok sok esetben követelték a díjak visszatérítését és nem fogadták el a felajánlott utalványt. Így sajnos az irodák a visszafizetési határidőt betartani nem tudták és utasaik türelmét kérték - idézte fel az előzméneket a szervezet.

A visszafizetések akár 2-3 hónapot is csúsztak, de ma már elmondható, hogy az utasok 90 százaléka a befizetett részvételi díjakat vagy utalványban vagy készpénzben megkapták. A MUISZ a sajtón keresztül többször is kérte az utasok türelmét és szorgalmazta az utalványok utasok által történő elfogadását. A Szövetség ezúton is köszöni az utasok megértését és bízik benne hamarosan ismét korlátozások nélkül lehet utazni

- tették hozzá.

