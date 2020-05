Nem lesz olyan egyszerű utazni még belföldön sem: erre kell számítania az utazni vágyóknak

"Egy ilyen válsághelyzetben is az együtt sírunk, együtt nevetünk elv érvényesül, mindenkinek megértően kell az új és kihívásokkal teli helyzethez hozzáállnia és áldozatokat vállalnia a közös túlélés érdekében" - mondta el Jávorkai Péter turisztikai szakértő a belföldi turizmus helyzetéről. A költségcsökkentés, és az állami támogatás csak néhány hónapra elég a fennamaradáshoz. A túlélés akkor lehetséges, ha megbirkózunk a járvánnyal, és az emberek újra megbíznak abban, hogy veszélytelenül utazhatnak.

"A járványhelyzet következtében egészen biztosan vége egy időre a dinamikus nemzetközi légiutas-, turistaszám- és bevételnövekedésnek. Általánosan megcsappant a bizalom abban az értelemben, hogy hová mehetek, ahol nem kerül veszélybe az egészségem, és nagy eséllyel kevesen leszünk. De a járvánnyal együtt minden bizonnyal csökken az elkölthető megtakarítás is." - mondta Jávorkai Péter a Travelhood Kft. társalapító-ügyvezetője a Magyar Hírlapnak, és kitért rá, hogy a kormányzati korlátozások hosszú távon várható fennmaradása is bizonytalanságot szül, ez pedig az utazási kedv megcsappanását is eredményezi.

Azt még nem lehet tudni, mikor kezdődik az idei szezon. A szakember szerint kérdéses, lesz-e az embereknek szabadideje, és anyagi forrása az utazáshoz egyálalán. Ráadásul annak akinek a pénze és ideje is engedi majd az utazást, a választási lehetőségei jelentősen beszűkülne: célállomások, járatok, foglalható utak, csomagok kínálata.

Sokaknál már úgy látszik, hogy elengedik az idei szezont, van, aki végleg bezárta az irodáját, vagy legalább idénre felfüggesztette a tevékenységét, mások az árualapjuk jelentős újragondolásával, közelebbi desztinációkkal, régiós és belföldi kínálattal próbálnak majd mielőbb, talán nyár eleje, közepe körül újraindulni és a felszínen maradni

- mondta a szakember. "Az utazásszervezőknél a közben bezárt vagy otthonról működtetett irodákban, jelentősen csökkentett munkaerővel lázas szervezőmunka folyik, hogy mely járatokat, utakat, célállomásokat tudják önállóan vagy másokkal összevonva megtartani. Addig is azonban, amíg tart a jelenlegi bizonytalanság a szabad mozgást és utazást érintő korlátozások révén világszerte, addig nagyon nehéz kockázatot vállalva szerződéseket kötni és a véglegesen kínálható árualapot is elérhetővé tenni, nem beszélve az utazási irodákat egyelőre elég hátrányosan érintő visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályozásról, vagy éppen a légitársaságok kedvezőtlen pénzvisszafizetési hozzáállásáról" - ismertette.

Jávorkai Péter szerint mindenki a szabályok változását várja, a szakmai szervezetek soha nem látott összefogással küzdenek a tagjaik üzletmenetének életben maradását segítő állami támogatásokért. A közelmúltban indult, közösségi utazásközvetítő startup vállalkozásuk, a Travelhood foglalásai is lenullázódtak, de rugalmas munkaerő-szervezéssel, a szolgáltatásaik újrafazonírozásával, a tevékenységünk néhány hónapja alatt gyűjtött értékes felhasználói tapasztalatok alapján történő IT-fejlesztéssel próbálnak az egyszer majd elinduló piacra megerősödve kikerülni.

Címlapkép: Getty Images