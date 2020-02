Meglódulhat a használtpiac: magyar autók százezrei cserélhetnek gazdát

A használtautó-kereskedők a hazai használtautó-piac további 2-3 százalékos bővülésére, vagyis átlagosan mintegy 835 ezer gazdát cserélő személyautóra számítanak - derül ki a JóAutók.hu felméréséből. A használtautó-importot illetően ugyanakkor kissé borúsabb a piaci várakozás: a tavaly megkezdett lassú csökkenés folytatódásával a behozott járművek száma akár újra 150 ezer alá is csökkenhet.

A mintegy 200, a JóAutók.hu által minősített használtautó-kereskedő partner megkérdezése nyomán született elemzés adatai szerint a piaci szereplők 75 százaléka a jelenlegi rekordszintű évi 811 ezer adásvétel szinten maradásával vagy további emelkedésével számol. A növekedést várók elsődleges okként a vevőkör gazdasági helyzetének javulását, valamint a környezetvédelmi szabványok és a devizaárfolyamok miatt megdráguló új autók helyett a fiatal használt autók iránt növekvő igényt jelölték meg. Ezzel szemben a piaci aktivitás csökkenése irányába hathat, hogy a piac már telítődött, és várhatóan tovább esik a külföldről behozott járművek száma is.

Igen magas fordulatszámon pörög a használtautó-piac: a 811 ezer adásvétel azt jelenti, hogy tavaly a mintegy 3,8 milliós hazai személygépkocsi-állomány több mint ötöde gazdát cserélt

- mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ez egy olyan arány, amely fölé a piac forgalma jelentősen már nem emelkedhet. Ezért 2020-ban a jelenlegi kedvező gazdasági klíma fennmaradása esetén is reálisan csupán néhány százalékos további bővülésre, 835 ezer körüli átirásra számíthatunk.

Tovább lassul majd a behozatal

A hazai használtautó-piac meghatározó utánpótlási forrása, a használtautó-import egy évtizednyi erőteljes bővülést követően tavaly első ízben enyhe, 1,5 százalékos visszaesést szenvedett el. A kereskedők ezt több tényezővel is magyarázzák. A leggyakrabban felhozott indokok között szerepel, hogy hogy a vásárlók bizalma kissé visszaesett a kevésbé ellenőrizhető előéletű külföldi autók iránt, miközben a fokozatosan romló forintárfolyam sem tett jót a behozatalnak, hiszen forintban csökkentette azt az árkülönbözetet, ami az import egyik fő hajtóereje. Hozzátették azt is, hogy a hazai újautó-értékesítés tavaly beérte a használtautó-importot, így már itthoni forrásokból is könnyebb találni jó minőségű, vezetett szervizkönyves, adott esetben céges flottákból kikerülő fiatal használt autókat.

A kereskedők többsége az idei évre további visszaesést vár a használtautó-import területén: mindössze 18 százalékuk számít arra, hogy a tavalyi visszaesést idén újra kismértékű növekedés követheti. A legvalószínűbb forgatókönyv - 41 százalékos említéssel - az, hogy folytatódik a lassú visszaesés.

A forint árfolyama épp ezekben a napokban ért el negatív rekordokat. Amennyiben ez a tendencia kitart, az érezhetően megdrágítja a nyugaton beszerezhető járműveket, ami visszafogja a behozatal iránti keresletet. Ezt valószínűleg az sem tudja majd ellensúlyozni, hogy a dráguló új autók miatt megnő az igény a jó állapotú, néhány éves autókra, amelyeket részben a külföldi piacokról biztosítanak majd a kereskedők. A használtimport révén azonban idén is zömmel idősebb kocsik kerülnek majd az országba, számuk a tavalyi 156 ezer után idén akár 150 ezer alá is eshet

- tette hozzá a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Címlapkép: Getty Images