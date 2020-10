Még most sem vette el a járvány a magyarok utazási kedvét: ide zarándokolnak

Nagyrészt a 35-50 év közöttiek tervezik, hogy utaznak, rögtön utánuk az 50-65 év közötti korcsoport szeretné képviseltetni magát a belföldi hotelekben. Tízből hat ember utazási kedvét a pandémia sem tudta csorbítani: akár most csomagolnának!

A hazai hotelágazat - a határok jelenlegi zárva tartása miatt - elsősorban a belföldi vendégekre számíthat, ezért lehet fontos információ a szállodapiac számára, hogy kik azok, akik utaznak, mit preferálnak és mi az, amit a biztonsági intézkedések közül zokszó nélkül elfogadnak.

A "Szállodai körkép 2020" című kérdőívet korosztályos bontásban, 9 százalékban a 18-35, 11 százalékban a 65 feletti, 32 százalékban az 50-65, 48 százalékban pedig a 35-50 korcsoportba tartozók töltötték ki és küldték vissza.

Arra a kérdésre, hogy milyen hatással van az utazási kedvükre a vírushelyzet, 25 százalékuk válaszolta, hogy terveiket egyáltalán nem befolyásolja a kialakult állapot, ám sokan vannak, akiket óvatosságra int a fertőzésveszély. Az eredmény: tízből hat ember indulási kedvét nem szegi a járványhelyzet. Korosztályos bontás szerint a legóvatosabbak a 65+-os korcsoportba tartozók, 62 százalékuk utazási kedvét befolyásolja a járványhelyzet, őket követik 56 százalékkal a 35-50, majd a 18-35-ös és 54 százalékkal az 50-65 éves korcsoport képviselői.

Szintén nagyobb körültekintés figyelhető meg a családosoknál, mint a párban utazóknál. Előbbieknél 60 százalék gondolja át, hogy becsomagol-e, míg a párban utazók 54 százaléka teszi függővé az útnak indulást járványhelyzet függvényében. Az óvatosság ellenére igenis sokan tervezik a szállodai pihenést idehaza: tízből heten tervezik, hogy hosszabb-rövidebb időre belföldi szállodában töltődnek fel.

A válaszadók 48 százaléka például határozott igennel válaszolt arra, hogy tervez utat a közeljövőben.

A párok itt is hajszálnyival megelőzik a családosokat, csak 25 százalékuk nem tervez utat, míg a családosoknál 29 százalék veti el a szállodai pihenés lehetőségét a pandémia miatt. Szintén meglepő adat, hogy tízből hét embernek nem jelentenek akadályt az anyagiak. A pénzügyi kihívásokat csupán a válaszadók 8 százaléka érezte elég erősnek ahhoz, hogy lemondjanak az utazásról és a belföldi szállodai élményekről.

A biztonság természetesen a szállodákban is elsőrendű kérdéssé vált, ezért az Eventrend Hotels fontosnak érezte, hogy a szűrések és biztonsági intézkedések tűréshatárát is felmérjék. A járványügyi intézkedések meglétéről a válaszadók 63 százaléka előzetesen tájékozódik, a válaszadók 87 százaléka egyetért az egészségügyi nyilatkozat kitöltésével, 89 százalékuknak pedig egyáltalán nem okoz gondot, hogy szállodai tartózkodása során többször is ellenőrizzék a hőmérsékletét.

Azok, akik utazni akarnak, elfogadják, hogy megváltozott a világ és az ezzel járó következményeket nem érzik túlzónak vagy zavarónak.

