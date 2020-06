Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 16.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. június 16.

Országos középtávú előrejelzés

Június 16. kedd: A nap első felében még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak helyenként és rövid időre szakadozhat fel a felhőtakaró. Délutántól azonban gomolyosodik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. Több helyen valószínű eső, zápor, az ország keleti felében zivatar is. A Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Június 17. szerda: Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd csökken és gomolyosodik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Többfelé várható csapadék: a Dunántúlon eső, zápor valószínű, a Dunától keletre zivatar, felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között alakul.

Június 18. csütörtök: Éjszakára átmenetileg erősen felhőssé válik a levegő, majd napközben gomolyosodik, csökken a felhőzet. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többfelé számítani kell vizes, csúszós útszakaszokra. Emellett intenzívebb záporokat, zivatarokat felhőszakadás is kísérhet, így különösen figyeljünk oda az aquaplanningre és a hirtelen romló látási viszonyokra is!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás miatt előfordulhat fejfájás, szédülés. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás, asztmatikus rohamok léphetnek fel.

