Itt a végeredmény: ez a legszebb strand idén Európában

Fény derült 2019 legjobb európai úti céljaira: idén Portugália lett a World Travel Awards nagy nyertese.

A turizmus Oscar-díjaként is emlegetett elismerést már harmadik éve nyeri el a kontinens legnyugatibb országa, idén is Portugália lett Európa Vezető Turisztikai Célpontja. Ezen belül is Algarve régiója kapta a Legvonzóbb Tengerpart, a főváros, Lisszabon pedig a Legvonzóbb Városi Úti cél díját - számolt be a Forbes.

A bejelentésre ünnepélyes gálaeseményen került sor Madeira szigetén, mely nem csak helyszín, de nyertes is volt: a Európa Legvonzóbb Szigete lett. A vulkáni eredetű Madeira-szigetek legnagyobbika az Atlanti-óceánban, Lisszabontól 978 km-re helyezkedik el, kristálytiszta vize, változatos felszíne szubtrópusi klímája teszi vonzóvá az évi másfél millió turista számára.

A megtisztelő Európa Vezető Turisztika Attrakciója címet szintén Portugál helyszín, Arouca Geoparkban lévő Paiva sétány kapta meg.

De díjazták még többek között Szentpétervárat, Mardridot is, utóbbit Európa legjobb konferenciahelyszínének választották.