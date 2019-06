Így vernek át az autógumival: rengetegen nem tudják, mit kell nézni

Rengetegen nem tudják, de a legtöbb esetben nem zsírúj kereket adnak el a kereskedések. A készlethalmozás miatt megeshet, hogy akár évekig is raktározódhat egy-egy abroncs. Ez egy bizonyos ideig oké, de a szakértők szerint sokan nem tudják megállapítani a gumik életkorát, így pedig könnyen belefutnak egy-egy idősebb darabba. Ami azért probléma, mert 8-10 év után ajánlatos lenne a csere a balesetek megelőzése érdekében.



Az ugyan megszokott, hogy nem frissen gyártott autógumikat árulnak a kereskedésekben, boltokban, de van egy határ, ami felett konkrétan tilos megvenni a kereket. Külön szabályozás nincs rá, ahogy arról sem rendelkeznek Magyarországon, hogy kötelező az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal közlekedni, de a rengeteg féle és fajta kerék arra kényszeríti a gyártókat, kereskedőket, hogy sokáig raktározzák az abroncsokat.

A német autóklub tesztjei ugyanakkor kimutatták, hogy az öregedés nagyban befolyásolja a kerék tulajdonságait. A szakértők azt mondják, hogy bár érthető, ha nem gyártanak folyamatosan egy-egy abroncstípust, de ha valaki új gumit vesz a kereskedésben, annak nem szabad két évnél régebbinek lennie. Az úgynevezett DOT szám alapján pedig könnyedén megállapítható, hogy mikor gyártották az abroncsot. A 2000 után gyártott gumik esetében ugyanis a szám négy számjegyből áll, amelyek közül az első kettő az év adott hetét, a második kettő az évet jelöli. Például, ha a kerekeden a 1719-es van, az 2019. 17. hetét jelenti. Ezt a számot kell tehát megnézni, mielőtt kifizeted az abdroncsot.



Íme a DOT-szám. Fotó: Shutterstock Íme a DOT-szám. Fotó: Shutterstock

Mindez azért is fontos, mert az ADAC tesztjeiből is kimutatták, hogy a frissen gyártott kerekek működnek a legjobban. Ugyanis a fiatal abroncsokat még nem kezdte ki annyira az UV-fény, vagy a nedvesség, a hőmérséklet és a többi környezeti tényező. Ezek hatására különféle fizikai és kémiai folyamatok indulnak meg, amelyek mind-mind csökkentik a hatékonyságot és az élettartamot.

Nagy tételben kell termelni

A gyártók azzal érvelnek a nagy készlethalmozás mellett, hogy csak így tudják alacsonyan tartani az árakat. Ezért is tolódott ki az eladásra kínált kerekek kora, legalábbis a német szakértők elmondták, hogy teljesen szakszerű raktározás esetén egy autógumi 3 éves koráig nevezhető "teljesen újnak", és 5 éves korukig lehet őket "újként" eladni a szakzsargon szerint. Tehát az ilyen idős gumikat is simán eladják újnak, ami azért sem túl jó dolog, mert 10 éves kor felett már igencsak érdemes lecserélni a kereket.

Így pedig könnyen balesetveszélyes korba léphetnek az abroncsok, hiszen ha valaki újként megvett egy 5 éves gumit, az feltételezhetően nem gondolná, hogy 5 év múlva megint újakat kell venni. Az ADAC figyelmeztet: érdemes betartani a ciklust, mert kb. 10 év után a kerék megkeményedik, ami igencsak visszaveszi a tapadást, illetve a féktáv is megnő. A téliguminál méggyorsabb ez a folyamat: azokat nyolc évnél tovább nem érdemes használni, mert fennáll a balesetveszély.

Sokan rosszul tárolják

A kor előrehaladta mellett a rossz tárolással is igencsak lerövidítherted a kerekek élettartamát, sőt, bizonyos esetekben akár tönkre is mehet az abroncs a következő szezonig.

Az első és legfontosabb, ha tetszik, a mínusz egyedik lépés, hogy tárolás előtt, és után ellenőrizd le a kerekeket. Nézd meg, vannak-e sérülések, repedések az abroncson: különösen veszélyes lehet, ha a perem környékén vannak mély repedések, vagy a profil (a futófelület) alján. Emellett a kerék vállán és az oldalfalán sem jó, ha repedések vannak.

Ha bármilyen sérülést látsz a kereken, dobd ki, nem szabad felrakni.

Amennyiben már leszedted a kerekeket, tárolás előtt fontos, hogy megtisztítsd őket, koszosan nem szabad elrakni a gumikat, mert az is károsíthatja az anyagukat. Emellett ajánlatos a szükségesnél kb. fél bárral túlfújni a kerekeket - ha felnin tárolod őket -, mert a tárolás során kieresztik a nyomást.

Ha felnin van a kerék, akkor egymásra rakva kell őket tartani, a már említett túlnyomással. A szimpla gumiabroncsokat pedig állítva, egymás mellett ajánlatos tárolni. Az ADAC külön megjegyzi, hogy bizonyos időközönként érdemes forgatni is őket, hogy ne ugyanaz a felület érintkezzen végig a talajjal.

Az sem mindegy, hová teszed el a gumikat a következő szezonig: ajánlatos száraz, hűvos helyen tárolni őket. Fontos, hogy ne érje őket semmilyen vegyi anyag, főképpen oldószerek és olajok, hiszen ezek is tönkre tehetik őket. Van olyan lehetőség is, hogy a gumisod tárolja a kerekeket a következő szezonig: ennek ára jellemzően 1-2 ezer forint kerekenként egy szezonra.

Csereérettek a gumik, de nincs rá pénzed?

Akármennyire is igyekszel spórolni, azért azt be kell látni: egy autót felgumizni még akkor sem olcsó mulatság, ha jutányos áron szerzed be az abroncsokat, de 250 ezer forintból akár egy új szett felnit is tudsz venni a gumik mellé! A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora szerint ekkora összeget, 2 éves futamidő esetén, már havi 12 784 forintos törlesztővel felvehetsz az OTP-nél, de nem sokkal marad el ettől a Budapest Bank 13 165 forintos törlesztőt ígérő konstrukciója sem. További bankok ajánlataiért (illetve a konstrukciók pontos részleteiért) keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát.