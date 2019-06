Így járta meg a kuponos utazó: rossz vége lett a spórolásnak

Egy olvasónk kereste meg a Pénzcentrumot a problémával, miszerint egy szálláskuponokat kínáló oldalon vásárolt vouchere érvénytelen, a szállást nem foglalhatja el, a pénzét pedig a mai napig nem kapta vissza.

"Egy kuponos oldalon két napos szállást vásároltam 34 900 forintért, leírnám hogyan vertek át vele. 2019.06.13-án az utalvány megvásárlása után, a visszaigazoló emailben leírtak szerint időben voucherre váltottam azt. Beváltás után telefonon kerestek az Egy-kontinens Kft-től, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a beváltott vouchert nem tudom felhasználni, mivel a kuponos oldal üzemeltetője tartozik nekik, kérjem vissza a kifizetett utalvány árát. A kuponos oldalnak küldött emailre nem érkezett válasz, és honlapon jelenleg is megvásárolható az említett utalvány. Alapvetően a kuponos megoldást azért választottam mert nem volt fix az utazás dátuma és később akartam eldönteni. (Ez is egy selling pointja a kuponos utazásoknak)."

Levele után mi is kapcsolatba próbáltunk lépni az említett két céggel, de csupán egyiknél, az Egy-kontinens Kft-nél jártunk sikerrel. Träger Tamás Ferenc ügyvezető igazgató az alábbiakat küldte el szerkesztőségünknek:

"F. Úr a szallodakuponok.hu oldalon meghirdetett ajánlatunkat megrendelte, azt elméletileg ki is fizette az oldalon, ám ezt nem nekünk tette, hanem az oldal üzemeltetőjének. Jelzem, ez minden oldalnál így van, így a jutalékukat előre megkapják, és nem utólag kell nekik (tőlünk, akik a csomagot hirdetjük) visszaigényelni. Az említett oldalon megvett csomagról igazolást kap, amellyel nálunk kell jelentkeznie a vásárlónak. Ez online történik, és mi ezek után mi ellenőrizzük a kérés valódiságát. Minden partnernek van online partner felülete, amely alapján ellenőrizhető, hogy a vásárlás megtörtént-e, ebben az esetben is ezt történt, de az oldal nem működött, ezért kollegánk felkereste az üzemeltetőt telefonon, nem járt sikerrel. Ekkor derült ki, hogy mar az előző havi elszámolásra sem reagáltak, így azt a döntést hoztuk, hogy ameddig nem jelentkezik a cég képviselője, nem állítunk ki vouchereket a részükre. Erről tájékoztattuk az ügyfelet is, és kértük, hogy forduljon a megfelelő hivatalhoz, a Fogyasztóvédelemhez, hogy a kialakult helyzetet a megfelelő szerv kezelje. A kuponoldalon nincsenek feltüntetve a partnerek, így ellenőrizhetetlen a vásárló számára, hogy ki a szolgáltató, vagy melyik cég a közvetítő, ezért azt tanácsoljuk, hogy kerüljék az oldalt, és használjak a megbízható nagy portálokat, akik hosszú évek óta a piacon vannak. Mi a jövőben egyetlen kérést sem fogadunk az adott oldalról, így kérjük az ügyfeleket, hogy egyetlen ajánlatot se vásároljanak. Ám mivel közben kiderült, hogy van már olyan ügyfél, aki rendelkezik ilyen voucherrel, és már a szállást is igénybe vette, ezért lehetséges, hogy F. Úr vásárlását is vissza fogjuk igazolni, mert már csak Ő van a rendszerünkben várakozó ügyfélként."

Kuponos vásárlások esetén a legfontosabb tudnivaló, hogy a kuponos oldalak a termékeket/szolgáltatásokat csak közvetítik, nem értékesítik azokat, így vásárlás esetén nem a kuponos oldal és a vevő között jön létre a szerződés, hanem a terméket ténylegesen eladó, vagy a szolgáltatást ténylegesen nyújtó cég és a vevő között - olvasható a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének korábbi közleményében.

A kuponos vásárlás lényege, hogy a fogyasztó egy kupont vásárol rendszerint interneten egy kereskedőtől, amely arra jogosítja őt, hogy egy másik vállalkozás termékét vagy szolgáltatását jelentős kedvezménnyel vegye igénybe vagy vásárolja meg. A széleskörű kínálat között például olyan népszerű szolgáltatások szerepelnek, mint a kedvezményes szállodai wellness hétvége, az egészséggel összefüggő vagy szépségápolási szolgáltatások, illetve egyéb szabadidős tevékenység.

Több esetben azonban nem teljesül e cégek ígérete, a fogyasztók kárt szenvednek és falba ütköznek, amikor jogaikat érvényesíteni akarják.

A fogyasztóvédők szerint a problémák egyik forrása, hogy a kuponos vállalkozások általános szerződési feltételeikben általában kizárják vagy korlátozzák felelősségüket abban az esetben, ha az ígért szolgáltatást a fogyasztó végül mégsem tudja igénybe venni a harmadik fél (például a szálloda) magatartása miatt. Hiába áll ugyanis a fogyasztó szerződéses kapcsolatban a kuponos céggel, amikor az igénybe venni kívánt valódi szolgáltatást részére már a harmadik fél, azaz a másik vállalkozás nyújtja (vagy csak nyújtaná).

Ha pedig a panaszos magával a kedvezményes árú szolgáltatást vagy terméket nyújtó vállalkozással szemben fordul jogai érvényesítéséért, úgy ez esetben panasza rendszerint a szerződéses kapcsolat hiányára való hivatkozással kerül elutasításra, ezzel pedig a kör bezárult.

A FEOSZ azt javasolja, hogy körültekintően járjunk el, mielőtt szerződést kötnénk az adott kuponos akciókat értékesítő vállalkozással, és részletesen olvassuk át annak szerződési feltételeit. Ezekből ugyanis megtudhatjuk, hogy például vállal-e bármilyen garanciát a harmadik fél hibás teljesítése esetére a kuponos szolgáltató avagy sem, illetve milyen mértékben korlátozza felelősségét.

A tudatos fogyasztói magatartással tehát nagyobb eséllyel előzhetjük meg a későbbi kellemetlen meglepetéseket. Ezzel függ össze az is, hogy ha például kedvezményes áron szeretnénk nyaralni valahol, először az utazásszervező- és utazásközvetítő irodák ajánlatait böngésszük át: az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozások esetében ugyanis részletesen meghatározásra került azok felelőssége hibás teljesítés ellen, emellett jogszabályban biztosított vagyoni biztosítékkal rendelkeznek. Korántsem biztos, hogy ez igaz azokra a vállalkozásokra is, amelyek szolgáltatásaihoz kedvezményes áron való hozzájutását egyes kuponos cégek hirdetik.

A fogyasztók ezt könnyen ellenőrizhetik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal internetes honlapján, ahol az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozások listája mellett megtalálják azon utazásszervezők és utazásközvetítők jegyzékét, amelyek jogerősen egy évre eltiltásra kerültek a tevékenység folytatásától. Amennyiben tehát a kupon tárgya kedvezményes áron nyújtott utazási szolgáltatás és a rajta feltüntetett vállalkozás nem szerepel az engedéllyel rendelkező szolgáltatók listájában, ez esetben ne kössünk vele szerződést - javasolják a fogyasztóvédők.