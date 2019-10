Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.10.03)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.10.03).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.10.03).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön egyre inkább keleten eshet, nyugat felől napközben szakadozni kezd a felhőzet, de kevés zápor még kialakulhat. Az északi-északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős, viharos lökések. Lehűl a levegő, a legmagasabb hőmérséklet mindössze 12 és 17 fok között alakul.



Pénteken változóan felhős-napos időre van kilátás. Gyenge zápor legfeljebb az Északi-középhegységben fordulhat elő. A légmozgás mérséklődik, de eleinte keleten, északkeleten még élénk lehet az északias szél. Hajnalban 2-8, napközben 13-17 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtök napközben egyre inkább csak keleten találkozhatunk eső, zápor következtében vizes, csúszós utakkal, majd késő délutánra ott is megszűnik a csapadék. Sokfelé erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet, melyek jelentősen csökkenthetik a menetstabilitást. A hidegfronti hatás miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, vezessünk körültekintően, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön továbbra is hidegfronti hatással kell számolnunk, így fejfájás, migrén, görcsös panaszok jelentkezhetnek, a hideg, nyirkos időben a kopásos eredetű ízületi bántalmak is felerősödhetnek. A sokfelé erős, viharos szél továb fokozhatja a tüneteketet, illetve emiatt jelentősen csökkenhet a hőérzet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Öltözzünk melegen, országszerte jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a megfázásveszély is nagy lesz. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon