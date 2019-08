Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.21)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.08.21).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2019.08.21).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán egy lassú mozgású hidegfront érkezik, hatására a Dunántúlon, délután pedig az északkeleti országrészben is feltámad az északias szél, melyet erős, viharos lökések is kísérhetnek. Napközben a Dunántúlon és északon növekedhet meg erősebben a felhőzet, amiből északnyugaton és az Északi-középhegységben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északon néhol kiadós felhőszakadás is előfordulhat. Nyugaton 23-28, máshol 29-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.



Csütörtökön fátyolfelhők szűrhetik sokfelé a napsütést. A nap első felében északnyugaton alakulhatnak ki záporok, másutt azonban száraz marad az idő. Az északi-északkeleti szelet keleten kísérhetik élénk lökések. Délután 25-33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, keleten, délkeleten lehet a legmelegebb.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán a Dunántúlon, majd délután az északkeleti tájakon is feltámad az északias szél, melyet helyenként viharos lökések kísérhetnek, ami jelentősen lecsökkentheti a járművek menetstabilitását. Csapadék nyugaton és az Északi-középhegységben alakulhat ki záporok, zivatarok formájában. Környezetükben vizes, csúszós útszakaszokra, hirtelen lecsökkenő látástávolságra, viharos széllökésekre lehet készülni. Máshol túlnyomóan napos idő várható, így érdemes lesz vezetésközben napszemüveget viselni. Délkeleten még kitart a hőség, melynek hatására tompulhatnak reflexeink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló zárt járműben! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán egy hidegfront is beleszól a humánmeteorológiai helyzet alakulásába. Érkezését a sokfelé feltámadó szél jelzi majd, mely többeknél okozhat fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot. Az ország délkeleti területein azonban kitart a kánikula, emiatt keringési panaszok, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság továbbra is kialakulhat. A nagyon erős UV-sugárzás akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, napszúrás elkerülése érdekében könnyű kalappal fedjük fejünket, a kisgyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni! Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon