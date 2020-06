Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 8.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. június 8., hétfő.

Névnap

Medárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 343.86 Ft

USD: 304.68 Ft

CHF: 316.34 Ft

GBP: 387.01 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 37985.66

OTP: 11580 Ft

MOL: 2000 Ft

RICHTER: 7025 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.06.07.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 23 héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 12, 18, 22, 33, 41.

Joker: 288117

Ezen a héten (23.) nem volt telitalálat a Hatoslottón. További nyeremények:



- 5 találat: egyenként 208 010 forint

- 4 találat: egyenként 4 880 forint

- 3 találat: egyenként 1 655 forint

A 24. játékhét várható főnyereménye 933 millió forint lesz a Hatoslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Június 8. hétfő: Közepesen és erősen felhős idő lesz a jellemző, emellett a legtöbb helyen összességében azért több órára kisüt a nap. A Dunától keletre többfelé, a Dél-Dunántúlon elszórtan várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A Dunántúl északi és nyugati részén helyenként fordulhatnak elő záporok. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, Nyugat-Magyarországon meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul, a Dunántúl nyugati felén lesz a hűvösebb. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Június 9. kedd: Eleinte északkelet kivételével többnyire erősen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik a felhőzet, néhány órára kisüthet a nap. Többfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Kisalföldön megélénkül az északi szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között várható.

Június 10. szerda: Éjjel párássá válhat a levegő, néhol ködfoltok is képződhetnek. Napközben erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, de akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé várható zápor, zivatar. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön megélénkül az északnyugati szél. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Eleinte csak elszórtan, vasárnap több helyen számítani lehet záporesőre, zivatarra, így nedves, csúszós útszakaszokra. Zivatarok környezetében viharos széllökések is várhatók. Óvatosan vezessenek!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Ny-n hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek, keleten és középen viszont nem lesz fronthatás.

Akciók

