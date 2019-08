Hamarosan nyitja kapuit a Budapest Borfesztivál (x)

28. Budapest Borfesztivál



2019. szeptember 5-8. között a Budai Vár teraszain.



Európa legszebb borfesztiválja

A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja a borozni, kikapcsolódni, szórakozni vágyókat a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a megújuló Budai Várban. A vendégek nappal és esti fényében is káprázatos panorámát élvezve kóstolhatják meg a közel 200 hazai és külföldi kiállító több ezer borát. Az idei év fókuszába az Egri borvidék, a Bikavérek és Egri Csillagok, a helyi gasztronómia és kultúra kerül. A borok kóstolásán kívül megismerkedhetünk a Bikavért övező legendákkal, hungarikum borunk készítésének titkaival. Európa legszebb borfesztiválján a bor és kultúra találkozását gazdag zenei és gasztronómiai kínálat teszi most is felejthetetlenné.

A Borfesztiválom számos szakmai program várja a látogatókat: Pár Borpár - játékos kóstolóprogram. Az "egyet fizet - kettőt kap" rendszerben elérhető borpárok két tagja csak egyetlen jellemzőben különbözik, így a párhuzamos kóstolással nagyon könnyen megérthetjük, milyen módon jelennek meg a borban például a dűlők sajátosságai, a különböző évjáratok hatása vagy a fahordós érlelés.



VinAgora Taste of Hungary - Kóstold körbe Magyarországot! A különleges szakmai program elsődleges célja, hogy szigorúan válogatott borokon keresztül felhívja a figyelmet a magyar borok sokszínűségére, a helyi szőlőfajták és hazai borstílusok sajátosságaira.



Hűvös elegancia, üde, gyümölcsös borok, hagyományok és modernitás - avagy Egri Bor Most a Budapest Borfesztiválon! A fesztiválon kóstolhatók lesznek a borvidék legjobb dűlőinek sokszínűségét megmutató, legmagasabb minőségi kategóriába sorolt Grand Superior borai, és bemutatkozik az új egri palack is.



Ahogy a bor nélkülözhetetlen része a gasztronómiának, úgy Borfesztivál sincs változatos kulináris élvezetek nélkül. A rendezvény évek óta változatos, folyamatosan megújuló, de minőségi kínálatot biztosít melyben széles igényeket kielégítve, jól megférnek egymás mellett a hagyományos fesztiválkonyha, a modern street food és a gourmet különlegességek is.



Nagyszerű művészek, előadók készülnek az idei Borfesztiválra, hogy több helyszínen és színpadon szórakoztassák a közérdeműt. Egy kis ízelítő a színes programkavalkádból: első nap többek között fellép egy feltörekvő együttes, Dánielfy Gerő és az Utazók, az est fénypontja a Kiscsillag koncertje lesz, a tervek szerint Lovasi András idén egy meglepetés vendéggel készül. Pénteken a klasszikuszenei Cziffra Fesztivál fellépői hoznak az egykori zongoraművész, Cziffra György által képviselt, műfajilag nyitott és rendkívül izgalmas műsort. Szombaton a Magyar Jazz Szövetség jóvoltából egy igazi Jazz Vágtán vehetünk részt, együtt zenél mindenki, aki számít: Dés László, Szakcsi Lakatos Béla, Deseő Csaba, Oláh Kálmán, Balázs Elemér, Egri János, Kőszegi Imre, Berki Tamás, Fekete - Kovács Kornél, Gőz László. A vasárnap idén is a népzenéről szól, lesz Szüreti Felvonulás, a Borfesztivál műsorát este az ethon-beat zenét játszó Aurevoir zenekar zárja. A Tokaji udvarban a 90.9 Jazzy Rádió színpadán 16 órától a funk, soul és smooth jazz ritmusai töltik meg a poharakat.



További információk:

www.aborfesztival.hu

https://aborfesztival.hu/hu/programok



