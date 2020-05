Guruló nyaralók a Balatonon, Adrián - így utaznak mostantól a magyarok?

A koronavírus egyelőre az életünk része, és ha a járvány lecseng, valószínűleg akkor sem lesz minden ugyanolyan, mint korábban volt. Feltételzhető, hogy megváltoznak például az utazási szokások, az utazni vágyók számára az elsődleges szempont a biztonság lesz. Van rá esély, hogy a helyzet nagy nyertese a lakóautópiac lesz. A bérléssel és gyárással foglalkozó cégek legalábbis így gondolják. A Pénzcentrum utánajárt, milyen anyagi vonzatai vannak, ha valaki ezt az utazási formát választaná, és van-e még esély idén nyárra bérelni járművet.

Egyelőre nem látni még a koronavírus-járvány végét, de az valószínűsíthető, hogy a pandémia elmúltával sem lesz minden ugyanolyan, mint korábban. Jelentősen megváltozhatnak az utazási szokások. A vírus kirobbanása előtt gyakorlatilag bárki nagyon könnyen és gyorsan megszervezhette az utazását, pillanatok alatt vásárolhatta meg a repülőjegyet és foglalhatta le a szállást. Pár hónappal ezelőtt teljesen természetes volt, hogy egy úticélt többszöri átszállással érhettünk el, hogy rengeteg emberrel várakoztunk, ettünk, ittunk vagy épp aludtunk a repülőtéren, várva a járatunkra, miközben most azt is nehéz elképzelni, hogy maszk és akár gumikesztyű nélkül felszálljunk valamelyik vonatra.

Noha a szállodák, panziók fogadhatnak már vendégeket vidéken, persze a védőtávolság betartásával, azért az valószínű, hogy egy wellness hétvége még egy jó darabig nem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt volt. Az elsődleges szempont sokak számára a biztonság lesz. Sok utazó igyekszik majd kerülni a tömeget, a zárt terekben összesűrűsödött ember-masszát. Hogy milyen lesz a jövő turizmusa, arról csak találgatások vannak. Feltételezhető, hogy sok család a repülős, buszos utazás helyett inkább a saját autóval történő utazást fogja előnyben részesíteni, de sokakban felmerülhet a lakóautós nyaralás ötlete is.

Ennél kevés biztonságosabb utazási mód van, én biztosra veszem, hogy a jövőben meg fog nőni a lakóautók bérlése és vásárlása iránti igény is

- mondta a Pénzcentrumnak Kertész Gábor, a Magyar Lakóautó Klub vezetője, az egyedi lakóautó építéssel és szervizzel foglalkozó Biwak Kft. tulajdonosa. Kertész elmondta, a lakóautóipar nagyon dinamikusan fejlődik, ez részben annak is tudható be, hogy miután

a 2010-es évek közepén több terrorcselekmény is turisztikai szempontból népszerű nagyvárosokban, sőt, turistabuszok, szállodák ellen követtek el, sokan inkább a lakóautós utazás felé fordultak.

Kertész szerint a COVD-19 hatása is az lesz, hogy egyre többen fognak lakóautót bérelni vagy vásárolni.

Aki csak évente egy-két héten keresztül használná a járművet, az jobban jár a bérléssel, de ha hétvégén vagy a hosszú hétvégéken is utazna, érdemes lehet vásárolni egyet

- jegyezte meg, hozzátéve, ha valaki most fontolgatná egy használt lakóautó vásárlását, mindenképp konzultáljon előtte egy erre szakosodott szervizzel.

A beázás jeleit mutató példányt például soha nem szabad megvenni, ugyanis a javítás több százezres, vagy akár milliós tétel is lehet

- mondta a szakember, hozzátéve, a lakóautóban található készülékek is drágák, vagyis mindent ki kell próbálni, de a legjobb, ha vásárlás előtt elvisszük a kinézett darabot egy szervizbe átvizsgálásra.

Óriási szabadságot ad, hogy ha péntek este, munka után úgy tartja kedvünk, csak beülünk a családdal az autóba és elindulunk, lényegében bárhová. A mi lakóautónk mindig útra készen áll, tényleg csak a ruhákat kell bepakolni és mehetünk is

- mondta Kertész, hozzátéve, egy lakóautó fenntartása sem kerül sokkal többe, mint egy második személyautóé, nem igényel több szervizelést, mint bármelyik másik jármű.

A több mint 20 éve működő VPT Group többek között lakóautók bérbeadásával és szervizeléssel, valamint felszerelések és kempingkellékek értékesítésével foglalkozik. Az új koronavírus felbukkanása a céget is érintette, mind a bérlés, mind a szerviz heteken át szünetelt.

Az elmúlt hetek kiesése azonban vélhetően vissza fog jönni, mert már most nagyon sokan érdeklődnek a bérlési lehetőségek iránt, sokan fordultak hozzánk azzal, hogy azt gondolják, ez a legbiztonságosabb utazási forma



- közölte a cég a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve, még az sem késett el, aki most szeretne a nyárra lakóautót bérelni. Minden, a telephelyre visszaérkező jármű ózonos fertőtlenítésen, vagyis egy antibakteriális, vírus és penészgombaölő, valamint szagtalanító eljáráson esik át a biztonság érdekében.

A bérléshez minimum két éve megszerzett, B kategóriás, érvényes jogosítvány szükséges. A vállalattól megtudtuk, tapasztalataik szerint a fiatalabbak inkább a kisebb kempingbuszokat részesítik előnyben, míg a nagycsaládosok és az idősebbek a félintegrált és alkóvos modelleket.

