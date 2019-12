Figyelem, több centi hó is eshet kedd reggelig: ez a megye kapja a legtöbbet

Hétfőn több centi eshet, jelenleg úgy látszik Pest megye lesz a befutó.

Ahogy megérkezett a december és vele együtt a tél, úgy látszik a havazás sem várat sokáig magára. Az előrejelzések szerint hétfőn bizony esni fog a hó, és akár kedd reggelig meg is maradhat. Az időkép előrejelzése szerint például több centi is eshet, és most úgy néz ki Pest megyében lehet ezt majd leginkább érzékelni.



Forrás: időkép