Ezeken a helyeken nyaralnak kisgyermekkel a magyarok

A magyar gyermekes családok csaknem fele augusztusban indul nyaralni, háromnegyedük belföldi úti célt, jellemzően a Balaton-parti városokat választja - derült ki a REGIO Játék friss kutatásából. A legkedveltebb szálláshely az apartmanház, és tízből kilenc szülőnek kifejezetten fontos, hogy a szállás baba- vagy gyermekbarát legyen. A hazai medencék biztonsági szempontból majdnem ötösre vizsgáztak, a strandokkal viszont több problémájuk is van a szülőknek.

A magyar gyermekes családok mindössze 9 százaléka töltötte júniusban a nyaralását, 36 százalékuk júliusban, míg nagyjából minden második (47%) augusztusban indul vakációzni - derült ki a REGIO Játék friss kutatásából. A válaszadók háromnegyede belföldre utazik, a legnépszerűbb célpontok a Balaton (Siófok, Balatonfüred és Balatonlelle), Hajdúszoboszló, Gyula és Eger. A külföldre tartók Horvátországot, Ausztriát és Erdélyt fedezik fel, de mindkét táborra igaz, hogy leginkább autóval közelítik meg az úti célt (85%).

A jellemzően 1 hetes (44%) vagy annál kevesebb idejű (40%) nyaralást a legtöbben apartmanban (46%), 4-5 csillagos (23%), illetve 2-3 csillagos (13%) hotelben töltik el. Tízből kilenc szülőnek az a legfontosabb, hogy a szálláshely baba- vagy gyerekbarát legyen, amihez elengedhetetlen, hogy legyen játszótér, hűtőszekrény a szobában, valamint biztosítsanak baba- vagy gyerekágyat

- ismertette a kutatás eredményeit Gyaraki Dávid, a REGIO Játék marketingvezetője. A felmérés vizsgálta a hazai medencék és strandok megítélését is.

A válaszadók a szálláshelyek medencéit biztonsági szempontokból 5-ből 4 pontra, míg strandok esetében 3,8 pontra értékelték, ami jó eredménynek számít. A strandjainkkal kapcsolatban azonban vannak problémák is, a legnagyobbak sorrendben a drága étkezési lehetőségek, a nagy tömeg, valamint a belépőjegyek magas ára

- folytatta Gyaraki Dávid.

A strandlabda és az okostelefon nem maradhat otthon

Legtöbb esetben azonban a nyaraláshoz a vízpart is hozzátartozik.

A kutatásunkból kiderült, hogy a legnépszerűbb strandfelszerelés a 18 éven aluliak körében a strandlabda, ezenkívül a 7-18 éveseknek matracot és úszószemüveget, a 6 éven aluliaknak úszógumit, karúszót és vízipisztolyt visznek a szülők. Idén például különösen nagy divatja van korosztálytól függetlenül a nagy méretű süteményes, gyümölcsös, flamingós vagy unikornisos matracoknak

- tette hozzá Gyaraki Dávid. A nyaralóhelyen a családok többsége (69%) nem vásárol már strandfelszerelést, csak ha nagyon muszáj, például kilyukad az úszógumi vagy elveszik a labda. Az utazás idejére, valamint a pihenőidőre a 18 év alattiak többféle elfoglaltságot szolgáló játékot, eszközt is magukkal visznek.

A tinédzserek egyértelműen az okostelefont tartják a legfontosabbnak a nyaralás alatt is, pihenőidőben viszont szívesen részt vesznek egy-egy társas- vagy kártyapartin is. A 7-10 évesek kártyajátékokkal ütik el az időt legszívesebben, ezenkívül ők és a 6 évnél fiatalabbak magukkal viszik a kedvenc alvós plüssüket is, melyek biztonságot nyújtanak a gyerekeknek idegen környezetben

- zárta a REGIO Játék marketingvezetője.