Elkerülnéd a tömeget a közelgő hosszúhétvégén? Mutatjuk, hova utazik a legtöbb magyar

Négynapos hosszúhétvégével zárul a nyaralási főszezon, amit előreláthatólag sokan ki is használnak utazásra, kikapcsolódásra, városlátogatásra. Belföldön, főleg a fővárosból könnyen elérhető úti célokat részesítik előnyben az utazók, emellett pedig jó pár itthoni desztináció is feltörekvőben van.

A vizsgált utazási típusok közül a többnapos belföldi utazások iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, így előreláthatólag a hosszúhétvégén is sokan kelnek majd útra. Nőtt azok aránya, akik elsődlegesen városlátogatás miatt keresnek fel egy-egy helyiséget, ennélfogva a települések sok nézelődőre számíthatnak a négynapos szünet alatt. Azok közül, akik ottalvós kiruccanáson vesznek részt, harmaduk szállodában, ötödük pedig panzióban tervezi eltölteni vendégéjszakáit - írja friss elemzésében a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A turisztikai szezon most indult be igazán, ami abból is látszik, hogy hazánk látnivalói és élménypontjai is egyre látogatottabbak. Nincs ezzel másképp a Terror Háza vagy Paloznak sem, Dobogókőt pedig többek között Nordic Walking túrái miatt keresik fel a látogatók. Révfülöp a Balaton átúszás miatt volt kedvelt igazán, de összességében a nyaralással kapcsolatos tartalmakban az úticélok közül továbbra is a magyar tenger - ezen belül Tihany és Badacsony- jelenik meg legtöbbször.

Szentendre kiemelkedő számú internetes bejegyzést generáló település, sokan látogatják bájos óvárosa és Dunai fekvése miatt. Szarvas a programok és helyi úticélok széles spektruma miatt kedvelt igazán, a Vízi Színház, a kajakozás és a Szarvasi Arborétum egyaránt remek időtöltésnek számít.

Címlapkép: Getty Images