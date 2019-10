Elérte a havazás Magyarországot: mutatjuk, hol hullik már

Több hegycsúcson is havazott csütörtökön a webkamerák szerint.

Már a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy havazott a Nagy-Hideg-hegyen: a csapadékzóna elérte a Mátrát, így a Kékestetőn is elkezdett hullani a hó, de az Időkép.hu hajag-tetői és a pilis-tetői webkameráin is láttak hópelyheket. A Kékesen, Hajag-tetőn és Pilis-tetőn 2 fok körül van a hőmérséklet, a Nagy-Hideg-hegyen 1 fok körül, a Kendig-csúcson pedig fagypontig hűlt a levegő.



Gaál Áron, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az MTI-nek azt mondta: frontzóna van az ország felett. Ennek nyomán a magasabb hegycsúcsokon hullhat pár szem hó, de nagyobb havazás nem várható. A hétvégén ismét melegedés várható. Egyes helyeken 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet lehet - közölte a meteorológus.