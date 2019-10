Drága október vár a magyar szülőkre: a gyerekek jövője múlhat ezen

Hamarosan itt az őszi szünet és sok szülő dönt úgy, hogy kihasználja az erdei táborok adta lehetőségeket és befizeti gyerekét néhány napra. A legtöbb tábor ismeretterjesztő, készségfejlesztő programokkal várja a gyerekeket. Az, hogy mire küldi a szülő csemetéjét, csak attól függ, hogy olcsóbb vagy drágább tábort engedhetnek meg maguknak. Éppen ezért a HelloVidék annak járt utána, mennyibe kerülnek idén az őszi gyerektáborok.

Ősszel az erdei iskolák a legnépszerűbbek, ahol a szakemberek megpróbálják a gyerekek nyelvén elmagyarázni a környezetvédelem fontosságát, de szót ejtenek az állatok védelméről és arról is, hogy mit tehet egy ember annak érdekében, hogy ma is környezettudatos legyen. Az egy vagy többnapos programok között van úgynevezett bentlakásos és hazamenős forma is. Ahol több napra is vannak programok, ott célszerűbb az ottalvós opciót választani, az egynapos foglalkozások pedig délutánig tartanak, így nem okoznak fennakadást a szülők életében. Munka után fel tudják kapni a csemetéket.

A szolgáltatások terén is széles a paletta: van ahol háromszori étkezés biztosított de van, ahol csak egy, sőt olyan is, ahol csomagolni kell néhány szendvicset a gyerekeknek. Jellemző az is, hogy sok esetben feltüntetik a plusz költségeket is. Ha egy-egy helyről tömegközlekedéssel jutnak el A-ból, B-be. Ezalatt a vonat, busz és egyéb tömegközlekedési jegyeket kell érteni - írja a lap.

Ha az is érdekel, hogy mennyibe kerülnek pontosan az erdei táborok Szentendrétől, Budapesten, Miskolcon át Szombathelyig, akkor a kattints a HelloVidék oldalára.