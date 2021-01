Brutál szigorítás: akár 1,8 millióra is büntethetik a gyorshajtókat a szomszédban

Már a 30 km/h-t meghaladó sebességtúllépést is bűncselekményi kategóriába sorolják Ausztriában, ahol január elsejétől a büntetési tétel is több mint duplájára emelkedett. Immár akár 5000 euróra is megbüntethetik azt, aki túllépi a megengedett sebességet.

2021-től a gyorshajtásért kiszabható legnagyobb összeg 2180 euróról (kb. 780 ezer forint) több mint a duplájára, 5000 euróra (1 millió 778 ezer forintra) emelkedett Ausztriában.

A szigorítást azután vezették be, hogy tavaly az év első felében 50 ember halt meg gyorshajtás miatt és 7200 olyan szabálytalanságot rögzítettek, amikor lakott területen a megengedettnél 40 km/h-val, lakott területen kívül pedig 50 km/h-val gyorsabban hajtottak a sofőrök.

Az új szabályozás már a 30 km/h-t meghaladó sebességtúllépést is bűncselekményi kategóriába sorolja, így automatikusan bevonják a vétkes sofőr jogosítványát a gyorshajtás mértékétől függően kettő-négy hétre. Emellett immáron az utcai versenyzés is bűncselekménynek számít Ausztriában.

