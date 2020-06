Brutál jégeső csapott le az országra: mára is érvényben a riasztás

Az ország keleti, majd déli részein zivatarok alakulhatnak ki, az OMSZ ki is adta a riszatást.

Hétfő délelőttől az ország keleti, majd déli részein zivatarok alakulhatnak ki - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A felhőszakadás sem kizárt, akár 40 mm feletti csapadék is eshet rövid idő alatt. A met.hu-n megjelent figyelmeztetés szerint nagy méretű jéggel és viharos széllökéssekkel (jellemzően 60-80 km/h, de egy-egy helyen akár 80 km/h feletti is lehet) is számolni kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul, a Dunántúl nyugati felén lesz a hűvösebb. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Vasárnap Nógrádban, Hevesben és Borsod-Abaúj-Zeplénben is komoly jégeső volt, a YouTube-on több videó is felkerült, Sényőn cseresznye méretű jég hullott:

Felsőgallán is kemény volt a helyzet:

Címlapkép: Getty Images