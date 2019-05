Bedobja magát a rendőrség a strandszezonban: erre számíts majd

A kiegyensúlyozott közbiztonság megteremtése a fő cél a nyári szezonban mind a Balaton, mind a Velencei-tó esetében, ugyanis a turisták körében ez szerepel a második helyen a nyaralási célpontok kiválasztásakor - hangsúlyozta csütörtökön Velencén az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője.

Lakatos Tibor ezredes a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság turisztikai idénynyitó értekezlete után kiemelte: az érintett négy rendőr-főkapitányságtól koordinált rendőri feladatteljesítést várnak el, amelynek legfontosabb eleme a bűn- és balesetmegelőzés. Előbbi esetében a bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére koncentrálnak, legyen szó strandlopásról vagy autófeltörésről.

Jelezte, hogy az utóbbi időben a strandlopásokat nagymértékben visszaszorították, és a kocsifeltörések is ritkák. Úgy értékelte, mindez a rendőrök, a strandrendőrök, a kerékpáros rendőrök, valamint a lovas járőrök folyamatos közterületi jelenlétének köszönhető.Lakatos Tibor beszélt arról is, hogy a nyári szezonban óriási a gépjárműforgalom az autópályákon és az alsóbbrendű utakon, ezért a fokozott rendőri felügyelet mellett a baleset-megelőzési tájékoztatásra is figyelmet fordítanak.

Elmondta, hogy a vízfelületeken a vízi közlekedési szabályok betartatása vált fő prioritássá, mivel egyre több a vízi jármű és a fegyelem is megbomlott valamelyest. A korábbi években sokan megsértették a szabályokat, amik kisebb balesetekhez vezettek - tette hozzá. Az ezredes közölte, hogy a jelentős, sok embert vonzó rendezvények biztosításába a helyi rendőrök mellett a szomszédos megyék készenléti állományát is bevonják, ezen kívül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói szintén jelen lesznek, elsősorban Veszprém megyében.

Idén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság elnököli a bizottságot és koordinálja a Zala, a Somogy, a Veszprém és a Fejér megyei rendőrség szakmai munkáját. Vörös Ferenc ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes ezzel kapcsolatban kifejtette: az egyeztetéseken a rendőrség mellett a polgárőrök és a társszervek képviselői is jelen lesznek. Elmondta, hogy idén is jelentős vendégforgalomra számítanak, hiszen az elmúlt években is ez jellemezte a két tó környékét. Mindez magával vonja a nagy járműforgalmat, amelynek folyamatos zavartalansága érdekében a baleseteknél gyors helyszínelést kívánnak lefolytatni, hogy indokolatlanul ne akadályozzák a forgalmat - tette hozzá.